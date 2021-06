Giuliana Danzé è in lacrime mentre racconta la brutta esperienza della violenza fisica e psicologica subita dal suo compagno. Lo fa con un videomessaggio condiviso sul suo profilo Instagram, per denunciare pubblicamente quanto accaduto, sperando che nella sua storia di violenza non possano finire altre donne come lei. Giuliana, famosa in tv per aver partecipato alla seconda edizione di "All together now" e "The Voice", ha voluto ringraziare tutti i suoi fan e il personale sanitario del San Pio di Benevento, dove è stata presa in cura dopo la violenza.

Giuliana Danzé mostra i segni della violenza: "Non è amore"

La prima immagine del video è forte, sono i segni della violenza subita, un occhio gonfio e tumefatto che nasconde le lacrime. Giuliana Danzé ha scritto un messaggio, un discorso d'amore per tutte le donne, perché possano imparare a riconoscere quello che amore non è, magari anche grazie al suo contribuito. "L'amore non è violenza, ricordate che l'amore è sostegno reciproco", spiega. "Ricordate che non è colpa vostra, io non mi sento in colpa, non ho nemmeno paura, che mi spaccassero la faccia un'altra volta", aggiunge in lacrime. "Lotterò affinché nessuna persona si senta come me. La violenza psicologica e fisica non dovrebbe esistere per nessuno". E ancora: "Un uomo dopo aver toccato una donna smette di essere un uomo".

Chi è Giuliana Danzè cantante di All together now

Giuliana Danzé è una giovane cantante campana originaria di Benevento, oggi ha 20 anni. Appassionata sin da bambina al mondo della musica, partecipa al programma Rai Ti lascio una canzone e si esibisce come ospite a Sanremo. Nel 2018 la visibilità sul piccolo schermo nasce dalla partecipazione a The Voice nel team di Noemi, mentre due anni dopo arriva in finale a All Together Now, il talent musicale di Canale 5 che l'ha premiata portandola fino all'ultima puntata. Inoltre, ha scritto un album di inediti che tuttavia non ha ancora mai visto la luce.