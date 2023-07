Giovanni Allevi smentisce la notizia fake sulla sua dipartita: “Mai amato tanto la vita come ora” Giovanni Allevi ha smentito la notizia della sua dipartita, circolata nelle ultime ore, che ha allarmato i fan del noto musicista. Il compositore ha scritto un post su Instagram dicendo: “Sono sicuramente vivo e non ho mai amato tanto la vita come ora”.

A cura di Ilaria Costabile

Nelle ultime ore è circolata la notizia della scomparsa di Giovanni Allevi. Il musicista, che combatte da tempo contro un mieloma, ha però smentito prontamente quanto diffuso da alcune testate, pubblicando un post su Instagram, accompagnato da una storia in cui rassicura gli appassionati della sua musica.

La smentita di Giovanni Allevi

Una notizia che, viste le condizioni di salute di Giovanni Allevi, ha destato non poco scalpore in chi l'ha vista comparire sul proprio smartphone e ha immediatamente dato credito a quanto letto, diffondendolo in pochissimi minuti. Anche all'orecchio del noto musicista è arrivata l'informazione circolata sul suo conto, ragion per cui non ha esitato nemmeno un minuto per smentire quanto erroneamente dichiarato e ha pubblicato un post su Instagram, insieme ad una storia, in cui scrive:

Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita come ora! A presto Giovanni.

Gli ultimi aggiornamenti di Giovanni Allevi

È consuetudine di Allevi quella di aggiornare i suoi fan, pubblicando su Instagram, non solo spezzoni di varie composizioni, ma anche quella di scrivere considerazioni sulla sua malattia, per raccontare passo dopo passo come procedono le cure. Il mieloma che ha colpito il musicista 54enne, come ha raccontato lui stesso, ha provocato delle fratture ossee inoperabili, che costantemente gli provocano dolore; le cure servono per rallentare l'avanzare della malattia. Come scritto dal compositore, per alleviare le sue giornate, oltre alla musica per la quale non ha mai perso la volontà e l'ispirazione per continuare a scrivere, si aiuta anche attraverso un percorso spirituale: