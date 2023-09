Giovanni Allevi e la lotta contro il tumore: “Un passo alla volta sto uscendo dall’inferno” Giovanni Allevi torna ad aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute dopo che lo scorso anno gli è stato diagnosticato un mieloma. Il compositore si mostra in piedi, pronto a una nuova fase di riabilitazione: “Un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall’inferno”.

Giovanni Allevi torna a raccontare sui social la sua lotta contro il mieloma, che gli è stato diagnosticato più di un anno fa. Il noto pianista e compositore è ancora ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni di salute sembrano migliorare e pare essere pronto ad affrontare una fase di riabilitazione, in piedi sulle sue gambe.

Come sta Giovanni Allevi: "Un passo alla volta"

Come ormai fa da diversi mesi, Allevi continua a condividere con i follower aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. L'ultimo risale proprio a oggi, 4 settembre, e lancia un messaggio positivo. Il compositore si mostra in piedi, dopo mesi passati a letto, con mascherina sul volto e mani ferme su due appoggi laterali. "Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall'inferno", ha scritto nel condividere un suo scatto su Instagram. Poi ha aggiunto: "La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio".

La lotta contro il tumore di Giovanni Allevi

Giovanni Allevi, da un anno, sta affrontando la sua lotta contro la malattia. In passato si era mostrato sofferente, spiegando che il mieloma gli aveva provocato fratture ossee inoperabili e un forte dolore, che sta cercando di affrontare grazie alla meditazione. "Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla", aveva scritto in uno degli ultimi post su Instagram. La sua carriera da pianista ha subito uno stop forzato, almeno per quanto riguarda le apparizioni pubbliche, perché nel privato non ha mai smesso di dedicarsi a comporre musica. Sui social, infatti, continua a condividere con i fan le sue melodie e le sue condizioni di salute, sperando di poter tornare di nuovo sul palco.