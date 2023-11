Giovanni Allevi a Sanremo 2024 dopo due anni senza suonare: “La malattia non è del tutto sconfitta” Giovanni Allevi tornerà a suonare al festival di Sanremo, quasi due anni dopo lo stop ai concerti a causa della scoperta di un mieloma.

Amadeus ha annunciato ufficialmente il primo ospite del prossimo Festival di Sanremo e lo ha fatto, come di consuetudine, ormai, al Tg1. Il presentatore e direttore artistico, infatti, ha annunciato che Giovanni Allevi suonerà sul palco dell'Ariston, segnando il ritorno del pianista e compositore dopo due anni di stop obbligato. Allevi, infatti, nel giugno del 2022 aveva annunciato di avere un mieloma – un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule – e per questo sarebbe stato costretto a stare lontano dal pianoforte per n po': erano mesi che il musicista denunciava dolori troppo forti, talvolta anche nel mezzo dei concerti al punto di doversi fermare.

Amadeus, quindi, lo ha annunciato come primo ospite: "Con il suo pianoforte ha affascinato milioni di fan. Poi una malattia insidiosa lo ha costretto ad affondare le scene. Sono felice di annunciare che maestro Giovanni Allevi tornerà sul palco a suonare dal vivo mercoledì 7 febbraio dal teatro Ariston" ha detto il conduttore, seguito dal pianista che ha commentato così la notizia: "Sono profondamente grato per questo invito a Sanremo. Chissà che emozione sarà. Sarò la voce di tanti guerrieri che affrontano la malattia portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita".

Allevi ha anche affidato allo staff alcune parole per i fan di Instagram, dove da un anno e mezzo tiene aggiornati i fan sulle sue condizioni di salute, svelando anche come abbia cominciato a comporre musica di nuovo. Nel post si parla dell'invito, ma anche della malattia: "In un emozionante servizio televisivo al Tg1 @amadeusonoio ha svelato il suo invito a Giovanni Allevi sul palco di Sanremo, dove suonerà di nuovo il pianoforte davanti al pubblico dopo quasi due anni di ritiro dalle scene. La malattia non è ancora del tutto sconfitta, ma siamo certi che Giovanni saprà toccarci il cuore col suo esempio, le sue parole e le sue note!

Nel 2022, Allevi intervenne su Instagram per annunciare la scoperta della malattia: "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco" scrisse, prima di cominciare un percorso di cure che lo hanno costretto a stare lotnano dalle esibizioni, cercando di placare i forti dolori che lo accompagnavano e che lui esorcizza comunicando coi fan.