Giorgia per Alex Baroni nell’anniversario di morte: “Il tempo vola, ricordi e sentimenti restano” Giorgia, come ogni 13 aprile da 21 anni, ricorda Alex Baroni, il cantautore, suo ex compagno, morto a 35 anni nel 2002 in seguito ad un incidente stradale: “Maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi restano”.

A cura di Gaia Martino

Oggi, 13 aprile, è l'anniversario di un "maledetto giorno", così come scrive Giorgia su Twitter. 21 anni fa si spegneva Alex Baroni, il cantautore, voce di canzoni famose ancora oggi come "Cambiare" e "La distanza di un amore", morto dopo aver lottato per 25 giorni contro le conseguenze di un drammatico incidente motociclistico. Giorgia, sua compagna fino a pochi mesi prima dello schianto fatale, ogni anno sollecita il suo ricordo e anche stamattina gli ha reso omaggio. Prima con un video tra le stories di Instagram con la voce del cantautore, poi con un tweet:

Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano.

La cantante ha dedicato numerose canzoni al suo ex compagno, come Per sempre, Gocce di memoria, Marzo: quest'ultima è stata inserita anche nella raccolta del 2002 a lui interamente dedicata. La mancanza di Alex Baroni nella vita di Giorgia è un tema che si ripresenta in diversi brani della cantautrice romana, come L'eternità. "La mancanza di una persona non passa mai, è una cosa con cui convivere. Chi prova questo sa che è così, se tu decidi di sopravvivere a una cosa che ti ha quasi fatto fuori allora inevitabilmente devi cambiare, devi attingere a tutte le tue risorse, scoprirne altre, aprire porte che sembravano chiuse e diventare una persona diversa e sentire di più", le parole in un'intervista a SkyTg24 4 anni fa.

La morte di Alex Baroni

Alex Baroni è morto il 13 aprile 2002 dopo aver lottato per diverse settimane contro le conseguenze di un incidente stradale. Era in moto e stava percorrendo la circonvallazione Clodia, a Roma, quando fu travolto in pieno da una macchina: dopo 25 giorni in ospedale, morì a soli 35 anni. L'automobilista che lo investì fu scagionato dall'accusa di omicidio colposo nel 2007, e assolto. Per il giudice Baroni procedeva a velocità troppo elevata e senza aver allacciato il casco.