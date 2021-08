Gino Paoli sta male, annullati altri due concerti per il cantautore 86enne Il cantautore rinuncia ai concerti del 4 e 8 agosto prossimi. Stando a quanto emerge in queste ore, avrebbe problemi di labirintite che lo avrebbero portato alla sofferta scelta di rinunciare alle esibizioni, in un’estate ricca di appuntamenti, sia da solista, sia accompagnato da Danilo Rea. Rimborsati i possessori dei biglietti.

A cura di Andrea Parrella

Gino Paoli (LaPresse)

Problemi di salute per Gino Paoli, costretto ad annullare una serie di concerti previsti nelle prossime settimane. Il cantautore, prossimo agli 87 anni che compirà il prossimo 23 settembre, ha rinunciato alle già previste esibizioni del 4 agosto all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (in provincia di Brescia) e dell'8 agosto, quando avrebbe dovuto cantare in occasione del 42esimo Festival La Versiliana di Marina di Pietrasanta (in provincia di Lucca).

Problemi di labirintite per Gino Paoli

Gino Paoli, stando a quanto emerge in queste ore, avrebbe problemi di labirintite, che lo avrebbero portato alla sofferta scelta di rinunciare alle esibizioni, in un'estate ricca di appuntamenti, sia da solista, sia accompagnato da Danilo Rea, che da tempo è un suo collaboratore e lo affianca sul palco. Quelli di Brescia e Lucca non sono sono i primi appuntamenti saltati a causa di questo problema. Nelle scorse settimane l'autore de Il cielo in una stanza si era trovato costretto a dire no a Forlì, Perugia, Roma, con il concerto del 12 luglio scorso con l'orchestra all'Auditorium Parco della Musica che è stato rinviato a data da destinarsi.

Rimborsati i possessori dei biglietti

Per chi era già in possesso del biglietto del concerto previsto il 4 agosto a Gardone Riviera, gli organizzatori dell'evento hanno fatto sapere che si potrà chiedere regolarmente il rimborso entro il 31 agosto. Lo stessa varrà per quel che riguarda il concerto dell'8 agosto, il cui rimborso può essere chiesto entro il 23 agosto. Resta invece in programma il concerto di Gino Paoli previsto il 12 settembre prossimo al Teatro Romano di Verona insieme allo stesso Danilo Rea.

Naturalmente le condizioni di salute di Gino Paoli, legate alla sua situazione anagrafica, non possono che generare una certa apprensione per lo stato di uno degli artisti più apprezzati e affermati della storia della musica italiana.