Gino Paoli dopo la replica di Elodie: “Sono stato frainteso, oggi apparenza conta più della sostanza” Gino Paoli, intervistato da Rai Radio1, ha voluto fare delle precisazioni sulla sua dichiarazione dei giorni scorsi: “Oggi emergono le cantanti che mostrano il cu**”.

A cura di Daniela Seclì

Gino Paoli è tornato su alcune sue dichiarazioni, che hanno acceso il dibattito nelle ultime ore. L'artista, in un'intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, aveva dichiarato di ritenere che quello dello spettacolo sia "un mondo di mer** perché è tutto apparenza. Oggi peggio di ieri. Ieri avevamo Mina e la Vanoni. Oggi emergono le cantanti che mostrano il cu**". Così, è arrivata la replica di Elodie. Poi, la rettifica di Paoli. Ma andiamo con ordine.

La replica di Elodie a Gino Paoli

La prima a commentare la dichiarazione rilasciata da Gino Paoli è stata Elodie, che su X ha pubblicato un post che da tutti è stata letta come una replica all'artista, sebbene la trentatreenne non abbia fatto nomi: "Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle mer**, è così. Io preferisco essere una bella persona".

Emma e l'attenzione sul corpo delle donne

Un tema, quello del corpo delle donne, profondamente attuale. Anche Emma, in una recente intervista rilasciata a Grazia, aveva parlato di come ancora oggi le artiste non possano usare il corpo come mezzo di espressione senza venire pesantemente criticate:

Secondo me stiamo regredendo. Adesso criminalizzano Elodie o me per una culotte o perché metto i cerotti sul seno. Dove sta la libertà di esprimersi anche attraverso il corpo? Forse il problema è che molti hanno paura delle donne che finalmente si mostrano come mamma le ha fatte. I miei colleghi maschi sono liberi di stare a torso nudo e mostrare i capezzoli, mentre i nostri vengono censurati. Continuiamo a fare differenze tra il corpo maschile e femminile, e noi siamo sempre la cosa da nascondere.

Gino Paoli ritiene di essere stato frainteso

Gino Paoli, in un'intervista rilasciata a RaiRadio1, ha dichiarato che quanto detto al Corriere della Sera è stato frainteso. Così, ha spiegato meglio ciò che intendeva dire:

È stato interpretato male quel che ho detto. Più andiamo avanti e più l’apparenza è più importante della sostanza. Non è importante quanto tu sia brava a cantare, ma che tu sia gradevole. Seguendo questa mentalità, Dalla non sarebbe mai diventato Dalla.