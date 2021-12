Gigi D’Alessio positivo al Covid: “Sto bene, ho una carica virale bassissima” Gigi D’Alessio è risultato positivo al Covid-19. Lo annuncia pubblicando un video sul suo profilo Instagram, dichiarando che non potrà essere presente al Capodanno di Rai1.

A cura di Ilaria Costabile

Gigi D'Alessio è risultato positivo al Covid-19, come annuncia lui stesso con un video pubblicato su Instagram, in cui dichiara di essere risultato negativo a ben cinque tamponi antigenici, per poi sottoporsi al tampone molecolare e scovare la positività al virus. Il cantante napoletano, però, ha rassicurato i suoi fan, dichiarando di stare bene e di avere una carica virale bassissima.

L'annuncio di Gigi D'Alessio

Il cantautore, quindi, con un video ha voluto rassicurare i suoi fan circa il suo stato di salute e accanto al video pubblicato sul suo profilo Instagram ha scritto: "Ciao a tutti, purtroppo anch'io sono a casa con il covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno, e non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi… lo seguirò da casa! Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita". Il cantante ha poi aggiunto nel video che si è sottoposto ad una serie di test rapidi per monitorare un possibile contagio, dato l'inasprimento dei casi:

Dopo ben cinque tamponi antigenici ho fatto quello molecolare e sono risultato positivo, sto bene, non ho sintomi, la mia carica virale è bassissima, probabilmente perché sono vaccinato. Mi farò la quarantena a casa e ne approfitto, quindi, per fare un augurio di buon anno a tutti. Un abbraccio.

Gigi D'Alessio non sarà a L'anno che verrà

Tra gli ospiti annunciati per primi nel Capodanno di Rai1 c'era proprio Gigi D'Alessio che, solamente qualche anno fa, aveva avuto il piacere di condurre in prima persona una serata per accompagnare gli italiani all'inizio di un nuovo anno. Il cantante, quindi, non potrà presenziare con Amadeus e gli altri artisti che quest'anno saranno alle Acciaierie di Terni per salutare questo 2021, sempre in musica, ma come dichiarato anche dal conduttore di Rai1 nel corso della conferenza stampa, "ancora lontano dalla normalità".