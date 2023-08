Gigi D’Alessio ferma il concerto per malori tra il pubblico, venti minuti di stop in attesa di soccorsi Il cantante partenopeo interrompe il concerto a Castel di Sangro, località dove è in ritiro il Napoli. Circa diecimila le persone presenti e alcuni malori per la calca.

A cura di Andrea Parrella

Gigi D’Alessio (foto di Davide Di Lorenzo)

Non si è concluso con i consueti bis il concerto di Gigi D'Alessio a Castel di Sangro. Il cantante si è esibito sabato 5 agosto nella località dove di trova in ritiro la squadra del Napoli. Ad applaudire l'artista napoletano c'erano oltre ventimila persone, tutte assiepate sul piazzale dell’anti stadio, provenienti per lo più dalle zone limitrofe, ma anche lì in quanto tifosi del Napoli, visto il ritiro della squadra e l'attesa per la possibilità che alcuni calciatori potessero esibirsi sul palco con l'artista, cosa che è puntualmente avvenuta.

Il concerto è scivolato via senza grossi problemi fino a quando, proprio durante la performance, non sono arrivati sul palco i segnali di malori tra il pubblico, forse a causa della troppa calca. Scrive Il Centro che sono stati nove gli interventi per soccorrere persone tra il pubblico durante il concerto, tra cali di pressione, un trauma cranico, lipotimia e attacchi di panico. Davanti a questa situazione D’Alessio ha immediatamente sospeso lo spettacolo rimanendo sul palco per seguire attentamente i soccorsi del 118 giunti sul posto e chiedendo continuamente lo stato di salute dei due sofferenti portati poi presso l’ospedale di Castel di Sangro.

Una situazione che ha provocato uno stop di circa venti minuti, durante i quali D'Alessio ha voluto sincerarsi delle condizioni di salute delle persone che avevano accusato un malore tra il pubblico. Stando a quanto risulta a Fanpage.it a quel punto alcune persone avrebbero iniziato a muovere contestazione nei confronti dell'organizzazione della serata.

Dopo la lunga pausa, Gigi D’Alessio è quindi tornato sul palco per intonare velocemente un ultimo brano prima di chiudere il concerto ed andar via poi di tutta lena. L'artista partenopeo prosegue nel suo tour estivo e solo poche ore dopo la fine del concerto a Castel di Sangro, si è esibito in Cilento, davanti al pubblico di Santa Maria di Castellabate.