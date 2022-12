Gigi D’Alessio annuncia un terzo concerto a Napoli nel 2023 e arriva un nuovo singolo Il cantante aggiunge una nuova data a piazza del Plebiscito, in scena il 26,27 e 28 maggio 2023, oltre ad annunciare l’uscita del nuovo singolo “Cu tte”.

A cura di Andrea Parrella

Dopo il successo della scorsa estate, Gigi D'Alessio tornerà in concerto in piazza del Plebiscito a Napoli nel 2023. L'annuncio era arrivato a novembre scorso, con due date previste il 26 e 27 maggio 2023, alle quali nelle ultime ore è stata aggiunto un terzo appuntamento il 28 maggio, visto il successo già in prevendita dei live annunciati. Le prevendite per l'acquisto dei biglietti apriranno alle 16 di venerdì 16 dicembre.

Un terzo concerto a Napoli a maggio 2023

Il cantante partenopeo, nominato ambasciatore della musica napoletana nel mondo dal Comune di Napoli, tornerà quindi ancora una volta in quella piazza che lo ha consacrato negli anni Novanta, permettendogli a tutti gli effetti di affacciarsi su una platea non solo napoletana, e che è stata teatro dei festeggiamenti per i suoi 30 anni di carriera, con lo spettacolo andato in onda anche in televisione lo scorso giugno.

“GIGI – UNO COME TE – Ancora Insieme”, questo il titolo dello spettacolo, vedrà D'Alessio esibirsi ancora una volta con molti artisti che lo affiancheranno sul palco. Il cantante, in attesa di salire sul palco della sua città, ha inoltre regalato ai suoi fan il nuovo singolo “Cu tte”, che è disponibile su tutte le piattaforme streaming a partire dalla mezzanotte.

Gigi D'Alessio ospite di LDA a Sanremo?

D'Alessio che intanto si è goduto la gioia dell'investitura sanremese per il figlio Luca. LDA è infatti uno dei concorrenti del prossimo Festival di Sanremo 2023, annunciato da Amadeus nelle scorse settimane e prossimo all'annuncio del titolo della sua canzone in gara, che avverrà nel corso della serata di Sanremo Giovani, in onda il 16 dicembre su Rai1. Non è da escludere del tutto che Gigi D'Alessio possa essere proprio sul palco di Sanremo nella serata cover del venerdì, quando i concorrenti in gara riproporranno i successi della musica italiana e internazionale.