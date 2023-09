Gigi D’Alessio annuncia tre date a Napoli nel 2024: 10 concerti in tre anni a Piazza del Plebiscito Gigi D’Alessio ha annunciato tre date a Piazza del Plebiscito di Napoli per giugno 2024.

A cura di Redazione Music

Gigi D’Alessio (LaPresse)

Gigi D'Alessio ha annunciato tre nuovi concerti in Piazza del Plebiscito a Napoli, che sommati ai cinque sold out del 2023 e ai due del 2022 fanno dieci concerti in tre anni nella piazza principale della sua città. D'Alessio lo ha annunciato sui suoi social e in tv, dando appuntamento ai suoi fan per tre date che si terranno il 7, 8 e 9 giugno 2024, che manterrà il claim "Gigi – Uno come te" ma questa volta si modifica in "L'emozione continua". Un esperimento, quindi, che il cantautore napoletano ha deciso di ripetere, forte anche del successo del 2023, quando migliaia di persone hanno riempito la piazza per assistere alle tre ore di concerto, alcune delle quali, poi, diventate uno speciale televisivo, pieno di ospiti, dal figlio LDA a Elodie, Tananai, Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi e i giocatori del Napoli campioni d'Italia, tra gli altri.

Anche questa volta probabilmente il cuore delle serate sarà il lungo catalogo di D'Alessio che ormai può pescare a piene mani in oltre 30 anni di canzoni, dai primi passi a quelle che gli hanno dato la ribalta nazionale. Non è ancora chiaro se anche questa volta ci sarà un programma televisivo ad hoc o se ci saranno ospiti speciali, quello che si sa è che i biglietti per queste tre date saranno disponibili da lunedì 18 settembre alle ore 16 su Ticketone.it ed Etes e nei punti vendita abituali.

Intanto D'Alessio continua a suonare live e prosegue il suo "Dove c’è il Sole Tour" con raddoppi, date triplicate fino alle 5 serate a Palermo, in attesa di tanti altri appuntamenti speciali: “Gigi D’Alessio in Arena” il 25 settembre in occasione dei 18 anni dal primo concerto dell’artista nell’anfiteatro simbolo di Verona, i concerti nei Palasport in programma il 29 settembre al Palasele di Eboli (SA), il 30 settembre e il 1° ottobre al Palaflorio di Bari e il 4 ottobre al Mediolanum Forum di Milano, prima di partire alla volta di Stati Uniti e Canada.