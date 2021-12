Gigi D’Alessio al Gran Galà di Natale per i piccoli malati: “Un bambino non dovrebbe mai soffrire” Una grande serata con il cantante protagonista per raccogliere fondi da devolvere alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus e realizzare uno dei progetti del Dipartimento di Oncoematologia del popolare ospedale di Napoli.

Una serata per i bambini del Dipartimento di Oncoematologia dell'Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli con Gigi D'Alessio grande protagonista. Un grande evento, organizzato da Luigi Barone e Tommaso Ambrosio di Labelon, che grazie alla rete di una serie di imprese ha organizzato un Gran Galà per raccogliere fondi da devolvere alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus per la realizzazione di uno dei progetti del Dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Santobono Pausilipon. Gigi D'Alessio si è esibito in un mini-concerto e ha anche aiutato la struttura della Fondazione Santobono Pausilipon: "Nella vita bisogna donare e io sarò sempre al fianco dei bambini".

Le parole di Gigi D'Alessio

"Un bambino non dovrebbe mai soffrire", ha dichiarato Gigi D'Alessio nel commentare la sua partecipazione all'evento. "Nella vita bisogna donare e io sarò sempre al fianco dei bambini e della Fondazione Santobono Pausilipon, realtà che conosco benissimo e so come lavora e cosa realizza. I bambini sono il futuro e noi dobbiamo averne cura. Non poteva essere scelta location migliore per il Gran Galà di Natale e non mi riferisco solo alla bellezza del posto, ma anche a chi lo gestisce, Luigi e Tommaso, imprenditori seri che hanno coinvolto altri imprenditori seri. Quando si gioca in Serie A si può solo vincere".

Il Gran Galà di Natale: gli ospiti

Una grande serata per raccogliere fondi da devolvere alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus per la realizzazione di uno dei progetti del Dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Santobono Pausilipon. Sul palco del Labelon Gran Galà di Natale, si sono avvicendati, oltre a Gigi D'Alessio, anche Veronica Maya, che ha presentato la serata, con Dora Barone e le esibizioni di Peppe Iodice e Ciro Giustiniani, che sono stati anche i moderatori di un'asta benefica in diretta. Prima del concerto di Gigi D'Alessio, l'esibizione di Forlenzo, parte integrante del cast del musical "Carosone, l'americano di Napoli". Tra le opere andate all'asta: una maglia autografata di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, che ha inviato una lettera di solidarietà e delle speciali figurine limited edition; il quadro Maradona 90, realizzato dall'artista Raffaele Zenga e un vinile autografato di "Noi due", uno degli ultimi album di Gigi D'Alessio.

Nei prossimi giorni sarà reso noto il progetto del Dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Santobono Pausilipon che sarà realizzato.