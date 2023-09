Gianni Morandi prende una pausa dai social: “Per un po’ non mi vedrete, magari ci fa bene” Gianni Morandi ha deciso di prendersi una pausa dai social. Lo annuncia con un video in cui dichiara ai suoi followers che per un periodo non lo vedranno e chiosa dicendo: “Magari ci fa bene”.

A cura di Ilaria Costabile

Gianni Morandi ha deciso di prendersi una pausa dai social. Questo l'annuncio che diffonde con un video pubblicato sui suoi account, dove dice ai suoi fan che sente l'esigenza di prendere per un po' le distanze dal mondo virtuale.

Il messaggio di Gianni Morandi

Un messaggio semplice e diretto, in pieno stile Gianni Morandi, è così, rimanendo se stesso che il cantante comunica questa decisione ai due milioni di followers che lo seguono su Instagram, dicendo: "Ciao, per un po' vorrei prendermi una pausa dai social, quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook, su Tik Tok, chissà, magari ci fa bene". Attivissimo sui social, dove pubblicava contenuti quasi ogni giorno, pubblicando qualche scatto delle sue giornate, in questo periodo trascorse in vacanza, oppure in altri momenti, condividendo attimi del suo lavoro, progetti, incontri con artisti, o battendosi per cause che ritenesse importanti. Dopo un uso assiduo dei suoi account, gestiti insieme a sua moglie Anna, il cantante ha deciso di fare quella che in gergo può chiamarsi "detox", un allontanamento e un distacco salutare da social et similia che, d'altronde, come lui stesso chiosa, magari non farà altro che renderlo più carico al suo ritorno.

Morandi non specifica se questa scelta sia stata determinata anche dalla necessità di dedicarsi a nuovi progetti lavorativi, che quindi lo vedranno maggiormente impegnato, oppure se si tratti semplicemente della necessità di vivere quotidianamente la sua vita senza l'interferenza dei social network. Una decisione saggia, ragionata, sostenuta dai suoi fan che in tanti hanno scritto sotto il posto "Vai Gianni, noi ti aspettiamo!". D'altronde il cantante ne ha fatto negli anni un uso particolarmente intenso, accrescendo anche la sua popolarità al di fuori del circuito televisivo, ma certamente non serviranno post su Instagram o video su TikTok per essere ricordato.