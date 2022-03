Gianni Morandi: “Jovanotti mi sentì depresso e mi mandò L’Allegria, così è nato il rapporto tra noi” Gianni Morandi racconta del suo incidente avvenuto un anno fa, una brutta disavventura senza però la quale forse non avrebbe partecipato a Sanremo e non avrebbe stretto amicizia con Jovanotti. Fu l’artista romano a telefonargli mentre era in ospedale.

A cura di Gaia Martino

Dopo l'ennesima operazione alla mano, Gianni Morandi ieri ha pubblicato una foto sui suoi profili social di lui in piedi con il braccio appeso ad un'asta porta flebo. Il celebre cantante un'anno fa ha subito la prima operazione alla mano dopo essersi provocato alcune ustioni mentre bruciava le sterpaglie del giardino di casa sua. E a distanza di tempo le ferite continuano ad essere una scocciatura, per questo motivo ieri Morandi aveva scritto "Ci vuole pazienza, c'è di peggio". In un'intervista ha parlato del suo incidente, poi di un aneddoto che riguarda Jovanotti. Senza la disavventura che gli è capitata, probabilmente non avrebbe stretto un legame così profondo con l'artista.

Posso dire che forse, senza quell’incidente non sarei nemmeno finito a Sanremo, insomma non sarebbero successe tante cose

I dettagli dell'operazione

L'ultima operazione a cui si è dovuto sottoporre è andata bene, Gianni Morandi al Corriere ha spiegato che ha fatto raddrizzare un dito che era piegato, e quindi inutilizzato. Ora dovrà fare fisioterapia e stare al riposo. Poi gli aspetta il Jova Beach Party, ma i suoi lavori agricoli, dopo quanto accaduto, non li metterà da parte.

Ma come faccio? Vivo in campagna. E poi è come quando uno si butta in acqua e rischia di affogare: se torna a galla non è che poi non si ributta più.

Com'è nata l'amicizia con Jovanotti

Poteva andargli peggio, di questo ne è sicuro. Gianni Morandi nell'intervista rilasciata al Corriere ha spiegato che al momento dell'incidente si è spaventato molto, "ma poco dopo ho cominciato a pensare che mi era andata veramente bene: potevo rimanerci dentro quella buca piena di rami bruciati e braci". Dopo 30 giorni in ospedale tornò alla sua vita ma le cicatrici da ustione non se ne sono andate. Un particolare positivo dietro tutta questa vicenda però c'è. Se non si fosse presentata questa disavventura probabilmente Gianni Morandi non avrebbe conosciuto Jovanotti.

Leggi anche Gianni Morandi si classifica al terzo posto: la reazione telefonica di Jovanotti

Bisogna credere che dalle cose brutte possono nascerne altre belle. In quei giorni in ospedale mi chiamò Jovanotti per chiedermi come stavo. Forse nel sentirmi un po’ depresso ha deciso di mandarmi quel primo brano, L’allegria. Inciderla è stato terapeutico per me. Senza contare che è nato così un altro tipo di rapporto tra noi.

L'amicizia con Lorenzo Cherubini, noto a tutti anche come Jovanotti, si è sviluppata in quest'ultimo anno, prima erano solo conoscenti, ha spiegato Morandi: "C’era un rapporto di simpatia ma non di grandissima amicizia. Nell’ultimo anno le cose sono cambiate, grazie alla sua grande sensibilità nel chiamarmi quando ero malato. Da allora è partito tutto, fino all’esperienza di Sanremo".

Gianni Morandi e Jovanotti a Sanremo 2022

La confessione su Sanremo 2022

Per Gianni Morandi l'esperienza a Sanremo 2022 è stata ‘fantastica'.

Ero davvero molto emozionato. Tornare in gara è stato entusiasmante. L’idea all’inizio era che io e Lorenzo andassimo al Festival a cantarla assieme una volta, come ospiti. Poi abbiamo deciso che la cantassi solo io, ma devo dire che quando conducevo la tensione era minore.

Ha vissuto un mix di eccitazione e preoccupazione: "Oltre alla mia, vedevo la tensione dei cantanti che debuttavano e mi ricordavo tante cose. Trovarmi dall’altra parte poi, mi preoccupava anche. Credevo che si potesse pensare: che bisogno c’era di ributtarsi? Ma alla fine il bello della vita è proprio questo: ributtarsi, rischiare, giocare".