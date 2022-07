Gianni Morandi inaugura piazza Lucio Dalla: “lo immagino venire qui ogni giorno” Lucio per noi bolognesi non è mai andato via, io penso che ci sia sempre”, ha detto commosso Gianni Morandi che ha partecipato all’inaugurazione di Piazza Lucio Dalla a Bologna, alla presenza del sindaco di Bologna Matteo Leopore.

A cura di Giulia Turco

(Foto dalla pagina Facebook del Comune di Bologna).

A Bologna è stata inaugurata una piazza in ricordo di Lucio Dalla. Da ora in poi, finalmente, la sua città e non solo potranno ricordare l’artista di Piazza Grande passeggiando per la piazza, nel quartiere Bolognina, che porta la sua targa e porgere all'artista scomparso dieci anni fa un affettuoso saluto.

Un'enorme piazza coperta che ospiterà eventi e spettacoli. Per l’occasione, alla presenza del sindaco, c’era anche Gianni Morandi che si è commosso intonando una strofa di Futura e che fatto sapere ai cittadini: “Adesso me lo immagino che verrà qua tutti i giorni”.

Piazza Lucio Dalla sarà teatro di eventi e spettacoli

Non solo via D’azeglio con le sue magiche luminarie, o con la storia abitazione dell’artista visitabile al suo interno. Non soltanto la statua di Lucio Dalla che è stata collocata su una panchina di Piazza Cavour, la sua vera piazza grande. Ora, a 10 anni dalla sua scomparsa, l’artista gode persino di una piazza tutta per sé, intitolata a suo nome. Sabato 9 luglio Matteo Lepore sindaco di Bologna ha inaugurato la targa, alla presenza dei tanti cittadini commossi e curiosi e di Gianni Morandi che ha partecipato all'evento. Si tratta di un’area di quasi 6mila metri quadrati coperta dalla tettoia ‘Nervi’, nel cuore della storica Bolognina.

(Foto dalla pagina Facebook del Comune di Bologna).

Il ricordo commosso di Gianni Morandi

“Quando si apre uno spazio come questo per i cittadini, trasformato, è una cosa meravigliosa per la città”, ha fatto sapere il cantante bolognese per la prima volta in Piazza Lucio Dalla. “Poi il fatto che ci sia il nome di Lucio, c’è la musica si mezzo. Si faranno spettacoli, magari vengo anch’io a farne uno in mezzo alla gente”, ha assicurato entusiasta Morandi. Così sarà, visto che per l’estate è già stata fissata una fitta programmazione di eventi fino ad ottobre. “Lucio per noi bolognesi non è mai andato via, io penso che ci sia sempre”, ha aggiunto.