Gianni Morandi improvvisa uno show in aereo, il video dell’esibizione davanti ai passeggeri In volo verso la Calabria, Gianni Morandi ha improvvisato un piccolo show ad alta quota per i passeggeri: si è alzato in piedi e, altoparlante in mano, ha intonato alcuni suoi celebri brani.

A cura di Elisabetta Murina

"Devo fare una cosa che in aereo non si fa mai". Altoparlante in mano, in piedi davanti ai passeggeri in volo, Gianni Morandi ha iniziato a intonare C'era un ragazzo. Sono bastate poche parole perché i passeggeri a bordo cominciassero a cantare il ritornello di uno dei brani più famosi del cantautore, in volo verso la Calabria.

Lo show improvvisato di Gianni Morandi

Partito in direzione Calabria, Gianni Morandi ha improvvisato uno show ad alta quota, lasciando sorpresi i passeggeri a bordo del suo stesso aereo. L'esibizione del cantautore è stata ripresa da moltissimi dei presenti, che hanno poi condiviso il video sui rispettivi social.

Come mostrano le immagini, il cantautore bolognese, 78 anni, si è alzato in piedi e ha preso in mano l'altoparlante, solitamente usato dalle hostess per le comunicazioni. Poi ha iniziato a intonare alcuni dei suoi brani più celebri, come C'era un ragazzo, facendo cantare i passeggeri. "Vedo che le sapete tutte", ha detto sorridendo.

Non è la prima volta: l'esibizione in volo nel 2019

Non è la prima vota che Gianni Morandi improvvisa un piccolo show estivo mentre è in viaggio. Era già successo nel 2019 quando, in volo verso Cefalonia, ha imbracciato la chitarra e ha iniziato a cantare il brano Se perdo anche te. I passeggeri, visibilmente increduli, hanno cantato con lui.