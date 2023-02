Gianni Morandi e Sangiovanni, duetto insieme con Fatti rimandare dalla mamma 60 anni dopo A 60 anni dal grande successo di Gianni Morandi, l’artista ricanta il suo più grande successo con un protagonista della nuova scena musicale.

A cura di Andrea Parrella

A distanza di 60 anni Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, canzone che portò al successo definitivo di Gianni Morandi, torna in vita con una nuova versione. La hit senza tempo del 1963 verrà pubblicata in una nuova versione 2.0 prodotta da Shablo, cantata da Morandi in collaborazione di uno degli artisti simbolo della Generazione Z, Sangiovanni.

L’annuncio della nuova versione di Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte arriva a pochi giorni dall'inizio della 73esima edizione del Festival di Sanremo, in scena dal 7 all’11 febbraio con il cantante di Monghidoro che sarà conduttore al fianco di Amadeus e Sangiovanni che, dopo la sua partecipazione al Festival nel 2021, sarà ospite di Ariete nella serata dei duetti.

Il duetto tra Morandi e Sangiovanni

Gianni Morandi e Sangiovanni hanno deciso di duettare sulle note dell’intramontabile hit per festeggiare i 60 anni dalla sua pubblicazione, abbattendo le barriere generazionali che separano la GenZ dagli anni ’60. Non è escluso che Morandi e Sangiovanni, proprio per il lancio in concomitanza del festival della canzone, possano esibirsi sul palco dell'Ariston in Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte.

Gianni Morandi in tour da marzo

Per Gianni Morandi il Festival di Sanremo sarà solo l'anteprima di impegni che lo vedranno occupato nei prossimi mesi. Si tratta del GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT, il tour nei principali palazzetti dello sport italiani – prodotto da Trident Music – che partirà a marzo da Rimini, per poi proseguire a Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, Ancona, Bari ed Eboli. Quanto a Sangiovanni, l'artista è attualmente impegnato nella scrittura delle nuove canzoni in un percorso di crescita, stimoli ed ulteriori ambizioni che lo porteranno nel 2023 a tornare con nuova musica.