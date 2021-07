Gianni Morandi e Harry Styles con lo stesso look, il cantante scherza: “Lui copia me o viceversa?” Gianni Morandi scherza sull’accostamento di look con Harry Styles per ia somiglianza di alcuni abiti utilizzati nel video di L’Allegria con alcune scelte della popstar degli ultimi mesi. Il cantante sui social ricorda l’incontro con lui di alcuni anni fa a Sanremo: “Guardate queste foto, secondo voi, è lui che copia me o viceversa?”.

A cura di Andrea Parrella

Gianni Morandi come Harry Styles. L'accostamento può sembrare azzardato, ma in queste ore, dopo la pubblicazione del video di L'Allegria, la canzone che Jovanotti ha scritto proprio per Morandi, si susseguono meme e accostamenti degli stili di Morandi nel video e alcuni look che Harry Styles ha ostentato negli ultimi mesi. Un parallelismo sul quale ha giocato lo stesso Morandi, tirando fuori un ricordo del 2012, quando Styles lo conobbe, allora ancora ragazzino. Questo il post di Morandi sui social:

Il ritorno in musica di Morandi dopo l'incidente

Il ritorno di Gianni Morandi, dopo lo spavento del ricovero per ustioni, è segnato dall'Allegria in tutti i sensi. Dopo la paura per l'incidente che lo ha costretto a restare un mese in ospedale, a causa delle ustioni dovute alla caduta tra rami secchi a cui stava dando fuoco, Morandi torna a presentare dal vivo, ai giornalisti, il singolo scritto da Jovanotti e prodotto da Rick Rubin. Una canzone che rappresenta l'immagine che Morandi ha nel paese, quella di un cantante col sorriso sempre stampato sul volto, un po' come per il suo sodale Jovanotti, che del sorriso ha fatto una delle sue principali caratteristiche, anche in musica.

Quando nasce L'Allegria

L'Allegria nasce proprio durante la degenza del cantante all'ospedale di Bologna; era un po', spiega Morandi, che voleva collaborare con Jova e stavano cominciando a parlarne quando è avvenuto l'incidente, ma appena tornato a casa Jova gli ha proposto questa canzone: "Già da un po' di tempo avevo chiesto a Jovanotti una canzone, visto che non incidevo da un po e lui ha detto ‘Ok, ci penso'. Poi mi è successo un incidente, mi sono ustionato dappertutto, pure piuttosto grave, sono andato in ospedale, sono stato un mese, poi un paio di settimane fa una sorpresa, mi ha chiamato e ha detto: ‘Mi è venuta un'idea, ho questo pezzo pieno di energia, di forza, di allegria', l'ho richiamato, gli ho detto che mi piaceva molto e abbiamo registrato, missato, fatto un video improvvisato nello studio e la canzone è uscita. Ritengo che questo sia un regalo meraviglioso che mi ha fatto, questa canzone mi fa bene all'umore, mi fa sentire allegro e mi ha quasi guarito la mano. È una ripartenza, una voglia di ripartire, di allegria".