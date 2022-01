Gianni Morandi dopo il rischio squalifica a Sanremo: “Con questo telefono non combinerò più guai” Gianni Morandi è stato graziato dalla Rai, dopo la pubblicazione del video in cui spoilerava la canzone Apri tutte le porte con cui gareggerà al Festival di Sanremo 2022. L’artista è tornato sui social e ha mostrato ai suoi fan come ha deciso di correre ai ripari.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gianni Morandi è ancora in gioco, sarà in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2022 nonostante l'errore commesso qualche giorno fa. Il celebre artista aveva postato per sbaglio un video di backstage in cui parlava con il produttore Mousse T e Jovanotti: come sottofondo si sentiva anche parte del brano "Apri tutte le porte" che presenterà alla kermesse. Ha rischiato di pagare caro l'errore, con l'esclusione dallo show, ma alla fine la Rai ha deciso di perdonarglielo. Si è scusato pubblicamente e poi ha comunicato la decisione di affidare i suoi canali social alla moglie Anna. Quest'ultima ha pubblicato una foto dell'artista con un nuovo cellulare tra le mani, un modo per correre ai ripari sdrammatizzando.

Gianni Morandi e la decisione di Anna per non fargli combinare guai

Gianni Morandi cambia cellulare per non commettere più errori a causa del touch screen. Su Instagram il celebre artista ha scherzato sull'accaduto ripescando un vecchio cellulare: "Questo è il mio nuovo telefono per non combinare più guai…" ha scritto a corredo di una fotografia in cui appare divertito.

Le scuse di Gianni Morandi dopo il video spoiler

Ha rischiato davvero grosso Gianni Morandi pubblicando per sbaglio il video che lanciava uno spoiler sulla canzone che presenterà al Festival di Sanremo. Si è scusato pubblicamente con la Rai e con tutti coloro che hanno lavorato al nuovo brano: "Sono un imbranato, sono affranto e dispiaciuto" ha scritto sui social. La sua necessità di portare un tutore alla mano gli avrebbe impedito di eseguire un movimento volontario: "L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il backstage che stava vedendo privatamente" si legge nella nota ufficiale della Rai. L'artista bolognese salirà sul palco dell'Ariston regolarmente nella prossima edizione di Sanremo con la canzone scritta da Jovanotti, Apri tutte le porte.