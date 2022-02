Gianni Celeste sul successo di “Povero gabbiano” su Tik Tok: “Tutto merito di mio figlio Filippo”

Tu comme a mme di Gianni Celeste è tra i brani più popolari del momento. Il cantante neomelodico ha conquistato una popolarità incredibile soprattutto su Tik Tok grazie alla sua canzone che fa da sottofondo a tantissime clip che raccontano di storie d'amore finite. La frase "Povero gabbiano, hai perduto la compagna" è diventata virale anche in chiave ironica accompagnata dalle immagini dei personaggi televisivi del momento. La star del web, Giovanni Grasso all'anagrafe, è diventato famoso grazie al figlio Filippo, suo manager e fonico, che lo ha iscritto sui social diversi anni fa.

Gianni Celeste non immaginava di raggiungere una tale notorietà ed ha spiegato a La Repubblica che è il figlio Filippo l'artefice del suo successo. È lui ad averlo iscritto a Tik Tok e ad aver curato i suoi profili social ufficiali:

Io di social non ci capisco nulla, mi ha scritto mio figlio, io non so neanche pubblicare. Certo che mi fa piacere. La canzone è del 1988, allora già ebbe successo, ma un successo diverso, nascosto, tra piazze e borgate, ora mi chiamano tutti, tv, giornalisti, i giovani mi ascoltano. Non me lo sarei mai aspettato. È mio figlio l'artefice di tutto, io penso a scrivere le canzoni, ad andare in sala di registrazione e ad incidere al resto ci pensa lui. Lavora come me come fonico da quando aveva 17 anni.