Gianluca Ginoble del Volo è risultato positivo al Covid assieme al fratello, come ha scritto lui stesso in un post sulla sua pagina Instagram. Il cantante ha postato una foto assieme al fratello, spiegando di essere risultato positivo e di essersi isolato dal resto della famiglia per evitare di estendere il contagio. Ginoble sottolinea di aver fatto di tutto per tentare di evitare il contagio, senza riuscirci e per questo invita tutti a rispettare, ancora di più le regole per ridurre la possibilità di contagio.

"Io e mio fratello siamo risultati positivi al COVID-19 – ha scritto Ginoble -. Attualmente siamo a casa isolati dal resto della famiglia e stiamo bene. Nonostante le attenzioni e le precauzioni sempre adottate, questo virus non ci ha risparmiato. Perciò raccomando caldamente a tutti di prestare sempre la massima attenzione, di indossare la mascherina, di rispettare le norme e le distanze. Solo attraverso la collaborazione ce la faremo a superare questo periodo buio della nostra storia".

Nonostante le precauzioni, quindi, ha detto il cantante del Volo, non è riuscito a evitare la positività. Ginoble non è il primo tra i personaggi del mondo della musica che si è ammalato di un virus che ha colpito giovani e meno giovani, da Nina Zilli a Iva Zanicchi. Ginoble quindi resterà in isolamento per qualche giorno, assieme al fratello. Ginoble è, assieme a Piero Barone, Ignazio Boschetto, componente del Volo, uno dei gruppi vocali più famosi al mondo, nonché una delle realtà italiane più famose al mondo. Il gruppo era già famoso fuori dai confini quando ha vinto il Festrival di Sanremo ampliando la popolarità nel proprio Paese. L'ultimo progetto è un evento in memoria di Ennio Morricone che si terrà il 5 giugno 2021 in Piazza Pio XII a Roma: “IL VOLO tribute to ENNIO MORRICONE” è "un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento"

