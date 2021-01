Gianluca Ginoble de Il Volo è guarito dal Covid-19, a cui era risultato positivo qualche giorno fa. Il cantante del trio conosciuto in tutto il mondo, infatti, ha pubblicato una storia per avvisare i suoi fan di essere risultato negativo al nuovo test. Il cantante aveva postato una foto in cui era ritratto assieme al fratello che, assieme a lui, era risultato positivo e aveva spiegato che avrebbero dovuto vivere separati dai propri affetti: "Io e mio fratello siamo risultati positivi al COVID-19. Attualmente siamo a casa isolati dal resto della famiglia e stiamo bene". Dopo una decina di giorni il pericolo è rientrato e il cantante ha tranquillizzato i fan.

Poche informazioni sui sintomi

Nessun post – l'ultimo resta quello degli auguri alla madre -, ma solo una storia che in qualche ora scomparirà, quasi per non farne un caso. Una foto in primo piano con una semplice scritta, piccola e ai piedi dell'immagine: "Finalmente negativo e ottimista". A differenza da quanto fatto da altri colleghi, Ginoble ha tenuto un profilo basso, lasciando i consigli su come muoversi al vecchio post in cui spiegava che: "Nonostante le attenzioni e le precauzioni sempre adottate, questo virus non ci ha risparmiato. Perciò raccomando caldamente a tutti di prestare sempre la massima attenzione, di indossare la mascherina, di rispettare le norme e le distanze. Solo attraverso la collaborazione ce la faremo a superare questo periodo buio della nostra storia".

L'appuntamento con l'omaggio a Morricone

I fan, insomma, dovranno accontentarsi della notizia in sé, dal momento che il cantante del Volo non ha dato alcun tipo di indicazione riguardo eventuali sintomi o problemi dovuti al virus, mantenendo un giusto riserbo sui social. Ora potrà tornare a vedere le persone vicine e a prepararsi per l'evento del 5 giugno 2021 in Piazza Pio XII a Roma quando, regole Covid permettendo, è previsto l'evento: “IL VOLO tribute to ENNIO MORRICONE”, viaggio nell’arte "di uno dei più grandi compositori del Novecento".