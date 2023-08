Giambruno, parla Ornella Vanoni: “Il lupo non si nasconde in un bicchiere” Ornella Vanoni si unisce al coro critico nei confronti del giornalista Andrea Giambruno, il conduttore di Tg4 – Diario del giorno nonché marito della premier Giorgia Meloni.

Le parole di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni ha dichiarato in una breve storia su Instagram: "Ma il lupo non è nel bicchiere. È fuori dal bicchiere". La cantante de L'appuntamento non è stata l'unica ad aver reagito al clamore suscitato dalle parole del giornalista Mediaset. Anche Fiorella Mannoia ha espresso grande perplessità: "Invitare a non disfarsi con l'alcol, e vale per tutti, è un conto ed è giusto, ma esortare le donne a non bere perché c'é il rischio che l'orco di turno non tenga a freno la bestia che ha tra le gambe è una storia che non si può più sentire. Ditelo a loro! Rivolgetevi a loro!".

Andrea Giambruno si difende

Intervistato dal Corriere della Sera, Andrea Giambruno si è difeso così: "Non ho mai detto che la ragazza se l'è cercata o che se eviti di ubriacarti non ti stuprano, ai politici che mi attaccano non viene il dubbio che non posso aver giustificato uno stupro? Mi sono solo permesso di dire ai giovani, a ragazzi e ragazze senza distinzioni di genere, di non uscire apposta per ubriacarsi e drogarsi, mi sono raccomandato di fare attenzione perché, purtroppo, il malintenzionato lo trovi". Poi ha concluso: "Chiedono la mia sospensione, e su frasi false, gli stessi che decantano la libertà di espressione".