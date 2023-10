Ghali inserito nella Time100 Next 2023, tra i talenti che stanno plasmando il mondo Ghali è stato inserito nelle scorse ore nella Time100 Next, la lista del periodico americano Time sulle 100 giovani personalità che plasmeranno il futuro del mondo.

A cura di Vincenzo Nasto

Ghali, Instagram Account @ghali

Nelle scorse ore, a New York, si è svolta l'edizione 2023 del Time100 Next Gala. La rassegna, che raccoglie i 100 leader emergenti in tutto il mondo che secondo il periodico stanno plasmando il futuro, ha visto anche la partecipazioni di due cittadini italiani. Da una parte la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, dall'altro lato il rapper milanese Ghali. Non è la prima volta che la stampa americana accoglie e racconta la figura di Ghali, prima con un articolo biografico uscito sul New York Times lo scorso agosto, su cui il rapper milanese aveva raccontato la sua vita e com'era stato naturale approcciarsi a un lavoro anche sociale, oltre a quell'artistico. Proprio l'impegno nelle cause sociali, quelle per i diritti dei migranti e per le sue posizioni nella causa israelopalestinese, il periodico ha deciso di riservargli un posto nella famosa lista. Non è la prima volta che il Time si sofferma sulle personalità italiane: il primo a essere inserito nella classifica dei Time100 nel 1999 furono gli italo-americani Enrico Fermi e Lucky Luciano.

Il racconto di Ghali nella Time100 Next

Nella descrizione fornita dal periodico americano, Ghali viene definito, oltre alla sua carriera musicale, come uno dei " principali sostenitori dei diritti dei migranti in un momento in cui la retorica xenofoba è dominante in Italia". Nel racconto del giornalista Armani Syed viene ricordata la donazione fatta da Ghali la scorsa estate, un gommone per salvare i migranti in mare, ancora non impiegata a "causa delle restrizioni politiche, nonostante le migliaia di vittime ogni anno nel Mar Mediterraneo". Il Time riprende anche la natura della cittadinanza italiana per Ghali, arrivata solo negli ultimi anni "a causa delle rigide leggi sulla cittadinanza per i figli dei migranti". Infine viene ripresa una citazione di Ghali, che recita: "Ho cucito scene di vita ed emozioni che erano alla periferia della mente italiana e le ho portate al centro della scena".

Gli italiani inseriti nella Time100, tra Renzo Piano ed Elena Ferrante

Sul suo profilo Instagram, l'annuncio della sua presenza nella Time100 Next Gala, è arrivato in precedenza per Ghali, che aveva ringraziato, scrivendo: "Grazie per lo spazio concesso, grazie per dare voce alle persone, sarò qui fino alla fine per questo. Mia madre mi ha insegnato a non smettere mai di combattere e che anche se il mondo che viviamo spesso è ingiusto, incontreremo sempre degli angeli che ci aiuteranno durante il nostro cammino e ci apriranno le strade". La Time100 ha più volte, dal 1999 in poi, guardato all'Italia alla ricerca di leader che plasmassero poi il futuro del mondo. Dopo Fermi e Luciano, il primo italiano a essere inserito nella Time 100 fu Renzo Piano nel 2006, seguito nel 2011 dal manager Sergio Marchionne e nel 2013 dal governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi e dal calciatore Mario Balotelli. Più recentemente, nel 2016, furono inseriti nella lista l'allora Direttore Creativo di Givenchy Riccardo Tisci e la scrittrice Elena Ferrante, a cui seguiranno nel 2018 e nel 2019 l'astrofisica Marica Branchesi e il segretario della Lega Matteo Salvini.