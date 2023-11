Gerry Scotti annuncia il suo album di Natale “Gerry Christmas” e canta Feliz Navidad Gerry Scotti ha annunciato il suo album natalizio Gerry Christmas: “Stufo di farmi fare cose dagli altri, me le sono fatte io”.

A cura di Redazione Music

Gerry Scotti ha pronto un disco di Natale intitolato Gerry Christmas di cui non si hanno ancor amolte informazioni, se non che ci sarà una versione di Feliz Navidad. È stato proprio il conduttore televisivo, pronto a tornare con Io, canto a dichiararlo durante un'intervista alla Banda di R101, il programma di Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello, Leonardo Fiaschi in onda su R101. Benché Scotti fosse lì per presentare il suo libro "Che cosa vi siete persi", pubblicato per Rizzoli, il conduttore non è riuscito a non anticipare la prossima uscita di un album natalizio

"Mi farete litigare con la casa discografica – ha detto in diretta -. Ho un definitivo sul telefonino, vi faccio ascoltare un'anteprima, deve essere in tutte le vostre case" ha concluso Scotti che aveva presentato così il disco: "C'è una sorpresa che vi racconterò meglio le prossime settimane quando tornerò a trovarvi: è pronto il disco di Natale. Stufo di farmi fare cose dagli altri, me le sono fatte io. Si intitolerà ‘GERRY Christmas' e sarà una magnifica colonna sonora del vostro Natale". È stato alla fine che Scotti ha scelto di fare ascoltare in anteprima qualche secondo del rifacimento del celebre brano natalizio, canzone scritta da Josè Feliciano nel 1070 e diventato subito un classico del natale.

Non ci sono ancora notizie su quello che sarà l'album di Scotti, neanche sui suoi social si trova qualcosa a proposito. Quello di Scotti, però, sarebbe l'ennesimo album natalizio creato da personaggi famosi della tv e della musica italiana e internazionale. L'album natalizio è un classico, rileggere le canzoni che da anni ci accompagnano è un must di fine anno. A differenza di chi cerca nella canzone di Natale una chiave per il successo o per aumentarlo, come avvenuto a Mariah Carey con "All I want for Christmas is you" o "Last Christmas" dei Wham, quello di Scotti reata sicuramente un gioco per regalare un'altra parte di sé al suo pubblico.