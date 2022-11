Gaiè, il video del nuovo singolo è “X2”: una ballad indie pop La cantautrice diciassettenne, lanciata da Massimo JRM Jovine dei 99 Posse, torna con una ballad indie pop dedicata all’amicizia.

Dopo l'esordio con "Solo te", ritorna Gaiè con "X2". La giovanissima cantautrice, 17 anni, è curata nella direzione artistica da Massimo JRM Jovine (99 Posse). Il brano incrocia sonorità indie pop ed elettronica e rappresenta un grande carico di emozioni forti e dolorose.

X2, il nuovo video

Il video di X2 è girato tra il Centro Direzionale di Napoli e la Gold Tower Hotel, una vera e propria cattedrale nel deserto, ed è diretto da Riccardo Santovito per RS PRODUCTION. L'artista presenta così il progetto: "Io non ho scritto una storia d’amore. Ho scritto una storia d’amicizia. L’amicizia può essere intensa, bella, emozionante, problematica e dolorosa come l’amore. Anche di più, a volte".

Il testo di "X2"

Stesa sul letto

Fisso il soffitto

No, non dormirò.

È notte fonda

Mille pensieri

Tu non ci sei più.

Non sento i rumori

Non sento gli odori

Non ascolto più.

Il sole si è spento

È dietro i palazzi

lo vedi anche tu?

Sono nella mia bolla e non c’è spazio per te.

Sono dentro una bolla e lo spazio non c’è.

Sono nella mi bolla e non c’è spazio per me.

Sono nella mia bolla e non c’è spazio per due.

Certe volte sai mi capita di pensarti

di cercarti tra gli sguardi degli altri.

Certe volte sai mi capita di odiarti

e vorrei solo distrarmi.

Ma non so se è vero che ti troverò.

Parole, parole ma solo cazzate si sentono qua.

Regole ovunque

Ci guardiamo alieni e viviamo a metà.

Suona la sveglia

la sbatto nel muro, mi alzo chissà.

Mi preparo a vivere un’altra giornata in questa realtà.

Sono nella mia bolla e non c’è spazio per te.

Sono dentro una bolla e lo spazio non c’è.

Sono nella mi bolla e non c’è spazio per me.

Sono nella mia bolla e non c’è spazio per due.

Certe volte sai mi capita di pensarti

di cercarti tra gli sguardi degli altri.

Certe volte sai mi capita di odiarti

e vorrei solo distrarmi.

Ma non so se è vero che ti troverò.

E tu sei entrato nel mio cuore

non so neanche spiegarti il perché

In fondo un motivo non c’è.

E non riesco a trovare una risposta a tutti i miei “se”

Lo spazio cos’è?

Sono nella mia bolla e non c’è spazio per te.

Sono dentro una bolla e lo spazio non c’è.

Sono nella mi bolla e non c’è spazio per me.

Sono nella mia bolla e non c’è spazio per due.

Certe volte sai mi capita di pensarti

di cercarti tra gli sguardi degli altri.

Certe volte sai mi capita di odiarti

e vorrei solo distrarmi.

Ma non so se è vero che ti troverò.

Chi è Gaiè

Gaiè (classe 2005), nella vita Gaia Petino, ha iniziato a studiare canto e musica all’età di 9 anni. L'incontro con le produzioni D4F0ur – Massimo JRM Jovine (99 Posse), Giuseppe Spinelli (chitarre), Antonio Esposito (Drum programming) e Valerio Jovine (tastiere) – canalizzano Gaiè in una dimensione artistica e in un percorso cominciato con "Solo te" (Produzione e Mix

D4F0ur / Distribuzione Artist First – giugno 2022).