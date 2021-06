Verrà celebrata venerdì 18 alle 17 presso lo Stadio comunale “Toni Zen” di Rosà, in via dei Fanti, la messa funebre per Michele Merlo, il cantante di Amici scomparso a causa di un'emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante. La scelta dello stadio è stata fatta per motivi di ordine pubblico, vista l'affluenza prevista sia da parte dei fan che dei familiari e degli amici, oltre all'arrivo previsto anche di alcuni personaggi del mondo dello Spettacolo e alcuni politici, dal Presidente della Regione Luca Zaia ai leader politici di Lega e Fratelli d'Italia, rispettivamente Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Dopo tre giorni di Camera ardente, prima al Pantheon di Bologna e poi nel suo paese natìo, è arrivato il momento di celebrare il funerale del cantante, non senza problematiche dell'ultimo momento.

Le misure di sicurezza per il funerale di Merlo

Per motivi di sicurezza il numero massimo di persone che potranno accedere allo Stadio è di 500, 200 in campo e 300 sugli spalti, con 50 posti riservati ai genitori e ai loro ospiti. La scelta, come riporta Il giornale di Vicenza, è stata presa dalla Questura per evitare assembramenti. E per questo motivo non ci saranno maxi schermi o ripetitori all'esterno dello stadio. Sarà impossibile seguire la messa, quindi, per chiunque non sia all'interno della struttura. La struttura organizzativa è quella creata per i grandi eventi, visto l'afflusso previsto, al centro del campo è previsto un palco da cui alcune persone vicine al cantante potranno ricordarlo.

Le parole dei genitori di Merlo

A celebrare la messa sarà il parroco bolognese Carlo Maria Veronese, che prende il posto del parroco di Rosà che si è rifiutato di celebrare la messa allo stadio, come ha spiegato Domenico Merlo: "Don Angelo, il parroco del nostro paese non ha dato la sua disponibilità a celebrare le esequie allo stadio. Non capiamo il perché della scelta. Il parroco ritiene che non sia possibile celebrare l'intera funzione fuori da una chiesa e in uno spazio come lo stadio". In una nota i genitori hanno voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questi giorni: "Per prima cosa vogliamo ringraziare tutti, senza tralasciare nessuno, in particolare voi che darete voce a Michele per sempre".