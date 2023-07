Francesco Renga e Nek annunciano l’uscita di Renganek: l’album sarà pubblicato a settembre Si chiamerà Renganek il nuovo album di Francesco Renga e Nek che uscirà il prossimo settembre.

A cura di Redazione Music

Lo avevano annunciato da qualche mese e adesso Francesco Renga e Nek hanno annunciato le date dell'uscita del loro nuovo album "Renganek", un disco di inediti che nasce dall'amicizia dei due artisti e "dalla volontà di condividere, oltre alle emozioni sul palco, anche un intero progetto musicale inedito" come si legge nella nota stampa. Il progetto uscirà il prossimo 8 settembre per Epic/Sony Music e sarà disponibile in vari formati, ovvero in Vinile Colorato, Vinile Nero 180gr, CD e digitale che conterranno le 1 canzoni nuove eseguite da entrambi gli artisti che già da anni si muovono spesso all'unisono, come succede, per esempio, nel tour che li vede impegnati assieme e che culminerà nella data dell'Arena di Verona a settembre.

Il nuovo album Renganek

Sempre nella nota stampa si legge che i due artisti sono "capaci di creare, insieme, un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere solistiche". Su Instagram sia Renga che Nek hanno scritto: "Siamo emozionati e al tempo stesso vogliosi di farvi arrivare tutto l’entusiasmo che sentiamo per queste nuove canzoni". L'albu è stato anticipato da due inediti, "L'infinito più o meno" e "Il solito lido" che i due stanno suonando nel live che portano avanti dal 2 luglio scorso e che culminerà in due eventi speciali: quello di martedì 5 settembre all’Arena di Verona, che è già sold out, e quello di sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago di MILANO. Questa la tracklist di “RENGANEK”:

Giura Giuda Scrivi una Canzone Più Grande Faro Sale Storie di Paura L'infinito più o meno Tutta Natura A Fianco Inspiegabile Il Solito Lido

I concerti estivi di Francesco Renga e Nek

In attesa dei due concerti finali di Verona e Milano, Nek e Francesco Renga continueranno a girare l'Italia con il loro tour che li vedrè impegnati fibo al prossimo ottobre. Ecco tutte le date già annunciate del tour

