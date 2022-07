Francesca Pascale e Paola Turci spose: gli auguri del mondo della musica e dello spettacolo Tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che hanno fatto gli auguri alla coppia che ieri si è unita civilmente.

Sono le donne del mese: Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì, si sono unite in una cerimonia tenutasi sabato 2 luglio a Montalcino, in provincia di Siena, in una cerimonia con una trentina di invitati, tra parenti e amici, officiata dal sindaco della città Silvio Franceschelli. Tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che hanno fatto gli auguri alla coppia che oggi si è unita civilmente.

Le reazioni del mondo dello spettacolo e della musica

Sono stati tantissimi i vip che hanno reso omaggio con un commento o un emoji alla coppia. Tra questi segnaliamo soprattutto: Gigi D'Alessio, Barbara Foria, J-Ax, Daria Bignardi, Giusy Ferreri, Yvonne Sciò, Loredana Bertè, Rachele Bastreghi, Elena Sofia Ricci, Diego Passoni, Clio, Alessandra Amoroso, Frankie Hi-Nrg, Saverio Tommasi, Mara Venier, Pino Strabioli, Michela Andreozzi, Renzo Rubino, Ema Stokholma, Nick Cerioni, Debora Pelamatti, Rebecca Baglini, Giorgia, Alberto Matano, Costanza Caracciolo, Laura Pausini, Leonardo La Macchia, Dorotea Mercuri, Tommaso Sacchi, Samuele Bersani, Anna Ferzetti, Paola Perego, Donatella Rettore, Elena D'amario, Caroltta Vagnoli, Fiordaliso, Patty Pravo, Michelangelo Tommaso, Alessio Viola, Giovanna Melandri, Andrea Delogu, Rocio Munoz Morales, Sarah Felberbaum, Sandra Milo, Giovanni Caccamo e Francesca Barra.

Il matrimonio di Francesca Pascale e Paola Turci

Francesca Pascale e Paola Turci si sono finalmente unite e dal punto di vista pubblico hanno lasciato spazio a una storia, pubblicata dalla cantante di "Questione di sguardi" e ripostata dalla ex compagna di Silvio Berlusconi con "Il giorno più bello della mia vita". Alla cerimonia hanno partecipato circa 30 invitati, tutti vestiti di bianco come da volontà espressa dalle spose. Nessun ospite noto è stato invitato.