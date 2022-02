Francesca Michielin si è laureata in canto jazz, i genitori: “È il nostro orgoglio” Dopo l’esperienza come direttrice d’orchestra al Festival di Sanremo 2022, per Francesca Michielin arriva un altro traguardo importante: la laurea in canto jazz al conservatorio.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo l'esperienza come direttrice d'orchestra al Festival di Sanremo 2022, per Francesca Michielin arriva un altro traguardo importante: la laurea. Oggi, 24 febbraio, la cantante 26enne ha indossato la corona d'alloro, diventando dottoressa in canto jazz al Conservatorio Agostino Steffani.

Francesca Michielin laureata

Francesca Michielin ha voluto festeggiare con parenti e amici il suo giorno speciale, quello in cui è ha indossato per la prima volta la corona d'alloro. La neo dottoressa (con il massimo dei voti) si è mostrata raggiante e piena di gioia sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso un breve video che riassume la giornata, dalla festa con la famiglia al momento della proclamazione in aula.

La cantante e direttrice d'orchestra ha raccontato a Il Gazzettino che l'emozione di laurearsi è stata tanta e si divertirà nei festeggiamenti: "Festeggerò nel migliore dei modi". Anche i suoi genitori hanno commentato il traguardo della figlia: "È il nostro orgoglio, siamo molto felici di lei".

Il Festival di Sanremo e la carriera nella musica

Francesca Michielin si è avvicinata al mondo della musica e del canto fin da quando era piccola. La popolarità è arrivata con la partecipazione a X Factor nel 2011 e da quel momento la sua carriera ha preso il via. Ha pubblicato diversi album e collaborato con artisti del panorama italiano, come Elisa e Fedez. E proprio con quest'ultimo ha partecipato al Festival di Sanremo dello scorso anno con il brano Chiamami per nome, che si è classificato al secondo posto. Anche quest'anno era presente alla kermesse musicale, in una veste inedita, quella di direttrice d'orchestra di Emma, in gara con Ogni volta è cosi, con la quale è nata anche una bella amicizia. Per la cantante di Bassano del Grappa è stato possibile cimentarsi in questa esperienza perché era una laureanda al conservatorio.