Francesca Michielin oltre X Factor: per la cantautrice sei one woman show tra musica e aneddoti Francesca Michielin presenta la rassegna Suono di sabato all’Arca, sei serate all’Arca di Milano in cui unirà la musica al racconto personale.

Francesca Michielin

Protagonista di X Factor, di cui è per il secondo anno consecutiva presentatrice, Francesca Michielin continua a soddisfare il suo bisogno di palco e concerti e lo fa annunciando una rassegna speciale all'Arca Milano che la vedrà protagonista di 6 incontri musicali, prodotti da Vivo Concerti, che si terranno ogni sabato dal 28 ottobre fino al 2 dicembre 2023. Uno spettacolo intitolato SUONO DI SABATO ALL’ARCA Live + jam session, e sarà un'occasione oltre che per ascoltare Michielin, cantautrice e polistrumentista, anche per poter assistere a uno spettacolo che andrà oltre, raccontando aneddoti e coinvolgendo altri artisti.

Cos'è Suono di sabato all'Arca

Nella nota stampa che presenta il progetto si legge che "la cantautrice e polistrumentista regalerà una coinvolgente esperienza 100% condivisione tra musica, racconti personali, un po' di ironia e qualche segreto svelato al pubblico, accompagnata da una band d’eccezione, ospiti e tante sorprese al termine del suo live: è qui che il palco e i musicisti resteranno a disposizione di artisti emergenti per sorprendenti e inaspettate jam session". Insomma, un vero e proprio one woman show – che partirà alle 21.15 -, che Michielin ha cominciato a mettere a punto già negli anni scorsi, organizzando jam session, concerti in più serate.

Quando suonerà Michielin a Milano

Sarà l'occasione giusta, ancora una volta, per mostrarsi nella sua poliedricità: negli ultimi anni, infatti, oltre al suo percorso principale, che resta quello musicale, la cantautrice ha sperimentato nuovi linguaggi, dalla letteratura, col romanzo "Il cuore è un organo", al podcast Maschiacci, passando per la conduzione (da X factor a "Effetto Terra – Guida pratica per terrestri consapevoli". I biglietti per SUONO DI SABATO ALL’ARCA saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 12:30 di mercoledì 11 ottobre e nei punti vendita autorizzati dalle ore 12:30 di lunedì 16 ottobre. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. Ecco tutti gli appuntamenti: