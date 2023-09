Francesca Michielin costretta a cancellare il tour: “Dolori insostenibili, ho bisogno di più riposo” A causa di problemi di salute Francesca Michielin è stata costretta a cancellare gli ultimi concerti del suo tour estivo.

Francesca Michielin ha comunicato di essere stata costretta a interrompere definitivamente il tour a causa di ulteriori problemi di salute. La cantautrice, che già qualche settimana fa aveva annunciato il rinvio di alcuni show a causa di un'operazione a cui avrebbe dovuto sottoporsi, è stata costretta, a causa di uno stato di salute non ottimale a dover cancellare anche gli ultimi appuntamenti. È stata lei stessa a comunicare ai suoi fan il perché di questa decisione, partendo da lontano, da mesi fa, quando ha cominciato a non stare bene, passando per l'operazione e finendo ai dolori che "si sono intensificati e sono diventati insostenibili" e non sono passati.

Nella lunga lettera pubblicata su Instagram, Michielin racconta della consapevolezza di quest'ultimo anno: "Nell’ultimo anno ho capito che non sempre possiamo avere il controllo su tutto, anzi: ho capito, o meglio, ho accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più, ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di ‘imperfezione', di profonda insicurezza e vulnerabilità, anche e soprattutto quando non ci possono sostenere come vorremmo.

Vi scrivo questo perché proprio un anno fa ho scoperto di avere un problema fisico. Ho cercato di conviverci, continuando a fare la mia vita, nonostante la presenza costante del dolore, ma l’ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi, proprio nel coabitare con la mia fragilità".

Nonostante tutto, la cantautrice si dice fortunata e nonostante questi problemi di salute il tour le stava restituendo un'energia incredibile: "Purtroppo in questi dodici mesi, nonostante diversi tentativi, il problema non è rientrato, anzi: ho dovuto fare un intervento abbastanza invasivo – un mese fa – perché non avevo alternative. Ma, anche se a malincuore, l’ho accettato, proprio perché a quanto pare era questo l’unico percorso percorribile per tornare a stare meglio". A quel punto la cantautrice ha dovuto interrompere il tour per un mese, operarsi ("L’intervento è fortunatamente riuscito benissimo") e riposarsi: "Negli ultimi dieci giorni, come da ‘protocollo', sono tornata, lentamente, a fare musica. Provando a fare il consueto training vocale, ho avvertito dei dolori addominali sempre più importanti, che si sono intensificati e sono diventati insostenibili. Pensavo sarebbero rientrati, che era tutto normale, ma ogni giorno stavo sempre peggio.

Il messaggio, che continua nei commenti, arriva a oggi, venerdì 8 settembre, quando Michielin è costretta ad annunciare lo stop ai concerti: "I medici, dopo diverse visite, mi hanno detto che mi devo fermare più del tempo inizialmente suggerito. E non immaginate la tristezza e la frustrazione che mi ha provocato questa notizia. Non è secondo loro il momento opportuno di tornare sul palco e ho bisogno di prendermi ancora qualche settimana per tornare a fare il mio lavoro, che mi permette di connettermi con voi e di stare (davvero) bene. Quindi sono qui per scusarmi con voi, con tutta me stessa, perché mi trovo costretta ad annullare anche le ultime date del tour estivo e i prossimi impegni. Volevo raccontarvi con grande trasparenza quello che mi è successo, e spero possiate comprendere quanto sia affranta nel non poter tornare sul palco. E spero, soprattutto, che rimarrete al mio fianco, perché forse, oggi, ne ho bisogno più che mai. Vi prometto che presto torneremo a cantare e a vivere ‘senza gradi di separazione.' Come sempre, negli ultimi dieci anni. ♥️