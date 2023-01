Francesca Michielin annuncia il nuovo “Cani sciolti”: “Un album dal sapore cantautorale” Francesca Michielin ha annunciato il suo nuovo album “Cani sciolti” e il tour con cui ne presenterà le canzoni.

A cura di Redazione Music

Francesca Michielin ha annunciato l'uscita del suo prossimo album "Cani sciolti" che sarà pubblicato il 24 febbraio per Columbia Records/Sony Music Italy. Sono passato tre anni da "FEAT (Stato di Natura)" che fu pubblicato in una nuova edizione "Feat (fuori dagli spazi)" nel 2021 subito dopo la sua esibizione in gara al Festival di Sanremo con Fedez, cantando "Chiamami per nome". Cani sciolti, che è stato anticipato dai singoli "bonsoir" e "Occhi grandi grandi", è descritto come "un album dal sapore cantautorale, di cui Francesca ha curato ogni singolo particolare, partecipando in prima persona alle fasi di scrittura, realizzazione e produzione".

È stato un 2022 pieno di impegni e soddisfazioni per Michielin che si è alternata tra musica e televisione, con il ruolo da presentatrice di X Factor, quello di "Effetto terra", l'uscita del suo libro d'esordio "Il cuore è un organo", la nuova stagione del suo podcast Maschiacci e i primi singoli del nuovo album. Vincitrice di X Factor, polistrumentista e compositrice, negli anni Michielin si è distinta per la sua capacità di cercare una strada alternativa al pop, mescolando i generi, guardando sempre un po' più avanti e soprattutto facendo enorme attenzione alla scrittura, distinguendosi come una delle cantautrici italiane più interessanti.

In attesa di capire e ascoltare quale direzione ha preso questa volta, la cantautrice ha annunciato anche il suo tour "bonsoir! – Michielin10 a teatro" – che ha già alcuni tutto esaurito – dove presenterà live tutti i suoi nuovi brani. Ecco il calendario dei concerti: