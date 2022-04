“Fosti il primo a credere in me, piansi dall’emozione”, la riconoscenza di Ultimo per Fabrizio Moro Con un post su Instagram Ultimo ha voluto ringraziare ancora una volta Fabrizio Moro per avergli dato la sua prima, vera, opportunità.

Ultimo e Fabrizio Moro sono due artisti legati assieme a doppio filo. Come noto, infatti, è stato proprio Moro a scoprire e dare a Niccolò Moriconi la prima vera possibilità di farsi conoscere. Una fiducia ben riposta quella del cantautore romano visto quello che l'amico e collega è riuscito a costruire in pochi anni, diventando un vero e proprio fenomeno all'interno della discografia italiana, conquistando platini e soprattutto pubblico, riempendo palazzetti e stadi. Come ha ricordato in un post su Instagram proprio Ultimo, infatti, è stato Moro a credere in lui quando, agli inizi, stava mandando le demo in giro per farle ascoltare.

"Stavo ripensando a quando nel 2016 ero riuscito a farti avere una chiavetta con le mie canzoni…… erano circa 4 anni che avevo i provini di ‘Giusy’, ‘Sogni appesi’ e altri pezzi, ma non riuscivo a farmi conoscere.. non riuscivo a realizzare il mio sogno" scrive Ultimo in un post su Instagram in cui si dice contento di essere riuscito a rivedere l'amico. "Pensavo di ricevere l’ennesima porta in faccia. Dopo circa 3 giorni mi chiamò il mio vecchio manager dicendomi ‘Fabrizio vuole che apri i suoi concerti'… io ero in studio a registrare ‘Pianeti’ e mi misi a piangere dall’emozione….non potrò scordarmi mai quella sensazione. Mai!" ha spiegato.

Ne è passata di acqua sotto ai ponti da quando Moro diede a Ultimo la possibilità di aprire i suoi concerti: "Posso dire che la prima grande opportunità di vedere un grande pubblico me l’hai regalata tu. Il mio ‘grazie’ verso di te non sarà mai abbastanza" chide Ultimo, sancendo ancora una volta la riconoscenza nei confronti di Moro. E proprio quest'ultimo ha voluto rispondere nei commenti, con un messaggio che solo Ultimo riuscirà a comprendere appieno: "Te l’ho scritto su quel “ cimelio” che ti ho regalato oggi: ai passi fatti, ai sogni appesi e all’amicizia ….Ti voglio bene anch’io. Sempre. Fab"