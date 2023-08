Florence Welch: “Mi spiace aver annullato dei concerti, ma un’operazione mi ha salvato la vita” Florence Welch, la cantante dei Florence + The Machine, ha annunciato in un post di aver dovuto cancellare alcune date del suo tour per sottoporsi ad un intervento chirurgico che, però, le avrebbe salvato la vita.

Florence Welch, la cantante della band Florence + The Machine ha annunciato con un post su Instagram di aver dovuto cancellare alcuni concerti a causa di un problema di salute. L'artista, infatti, senza entrare nel dettaglio, ha dichiarato di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico che le ha salvato la vita.

Il post pubblicato su Instagram

Un messaggio scritto su Instagram, in corsivo, su uno sfondo rosa. Semplice e diretto, senza particolari orpelli, ma chiaro affinché i suoi fan potessero comprendere i motivi che hanno portato la band a disdire alcune date del tour: "Mi spiace essere stata costretta a cancellare l’ultimo paio di concerti. I piedi stanno bene, ma sono stata operata d’urgenza per motivi che non mi sento sufficientemente forte da spiegare, ma mi ha salvato la vita" scrive la cantante. Nessun dettaglio che possa far capire di cosa si sia trattato, ma pare non abbia nulla a che vedere con l'incidente al piede di novembre 2022, a seguito del quale ha dovuto rimandare alcune date già segnate.

Florence Welch, poi, continua confermando i concerti in Portogallo e Spagna, avvertendo i fan che la vedranno meno attiva del solito sul palco: "Tornerò per chiudere il tour di Dance Fever a Lisbona e Malaga (magari non saltando troppo, lo potete fare voi al posto mio). Basti dire che spero che le canzoni siano meno accurate nel predire la realtà". La chiosa dell'annuncio, poi, sembra essere più un augurio che l'artista rivolge a se stessa, ovvero che con la sua musica possa aiutarla a trovare un equilibrio che in questo momento della sua vita sembra mancarle:

