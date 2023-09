Fiorella Mannoia si è operata dopo l’infortunio: “È andata bene, ci vediamo presto” Fiorella Mannoia ha annunciato che l’interrvento a cui si è sottoposta è andato bene e ha dato appuntamento al più presto ai suoi fan.

Fiorella Mannoia ha annunciato su Instagram che l'operazione a cui si è sottoposta è andato bene e ha dato appuntamento ai fan a presto. la cantante, infatti, aveva annunciato che non stava bene ed era costretta a doversi sottoporre all'intervento per un'ernia espulsa dalla colonna causato da un infortunio durante i "Tim Music Awards", infortunio che aveva causato anche il rinvio dell'evento "Una Nessuna Centomila – in Arena", evento di cui Mannoia è Direttrice artistica, che era stato programmato per il 26 settembre proprio all’Arena di Verona e è stato spostato, invece, al 2024.

L'annuncio di Fiorella Mannoia

"L'intervento è andato bene! Ci vediamo presto! Dajeeeeeee!" ha scritto in una storia su Instagram Fiorella Mannoia, così da tranquillizzare i fan. Nei giorni scorsi, la scelta di rinviare tutto l'evento di Verona aveva riscosso anche qualche critica di coloro che si erano organizzati e hanno visto la cancellazione pr la mancanza di una sola delle artiste annunciate, benché proprio colei che ha il ruolo di direttrice artistica. A loro si era rivolta Mannoia in un post di scuse su Instagram in cui ringraziava anche la rai, che avrebbe trasmesso la serata e dando qualche informazione in più sulle sue condizioni di salute e su come si era causata quell'infortunio.

Le scuse per il rinvio di Una Nessuna Centomila

"Sono davvero mortificata per le difficoltà che molti di voi stanno vivendo a causa di questo rinvio – aveva scritto Mannoia -. Sono sorpresa e commossa dalla solidarietà ricevuta dai miei colleghi, dalla RAI, Carlo Conti e Friends&Partners, per aver voluto a tutti i costi aspettare la mia guarigione. Purtroppo, a Verona, durante il ‘Tim Music Awards' mi sono infortunata, mi hanno diagnosticato un’ernia espulsa alla colonna che, come potete immaginare, è invalidante". La cantante, poi, ci aveva tenuto a ribadire qual era e qual è lo spirito del progetto: "Questo non è solo un concerto ma soprattutto una raccolta fondi per finanziare i Centri Antiviolenza e come Fondazione continueremo a lavorare per la prevenzione e contrasto della violenza sulle donne. I biglietti potranno essere rimborsati, oppure spostati alla data che verrà comunicata a breve".