Fiorella Mannoia: “Bloccata a letto da un’ernia al disco, slitta il concerto Una, nessuna, centomila” L’artista, tramite un comunicato, ha fatto sapere di essere costretta a fermarsi a causa di problemi di salute. Slitta il concerto Una, nessuna, centomila previsto per martedì 26 settembre.

A cura di Daniela Seclì

Fiorella Mannoia è costretta a fermarsi a causa di alcuni problemi di salute. L'artista, tramite un comunicato, ha fatto sapere che il concerto Una, nessuna, centomila – In Arena previsto per martedì 26 settembre, è stato rimandato al 2024. La direttrice artistica, infatti, è impossibilitata a partecipare: "Bloccata a letto a causa di un'ernia al disco".

Fiorella Mannoia si ferma per problemi di salute

Fiorella Mannoia, in un comunicato, si è detta mortificata nel vedersi costretta a fermarsi. Dopo avere appreso che l'artista è impossibilitata a presenziare alle prove e a partecipare all'evento, anche gli altri ospiti del concerto Una, nessuna, centomila hanno deciso di fare un passo indietro e di aspettare che si ristabilisca:

Sono mortificata nel comunicarvi che sono bloccata a letto a causa di un'ernia al disco che mi hanno appena diagnosticato e che mi ha colpito qualche giorno fa, come probabilmente avete visto durante i Tim Music Awards. Certamente per diversi giorni, mi sarà impossibile muovermi, fare le prove ed esibirmi sul palco. I miei colleghi amici e gli organizzatori tutti, con un grandissimo gesto di affetto e solidarietà, hanno deciso di rimandare questa serata per farla essere una festa di tutti. Spero di darvi presto buone notizie. Grazie a tutti, sono commossa dalla solidarietà che mi state dimostrando.

Slitta Una, nessuna, centomila, anticipa Belve

Il concerto Una, nessuna, centomila prevedeva tantissimi ospiti come Paola Turci, Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Elodie, Brunori Sas, Emma, Niccolò Fabi, Ermal Meta, Tananai, Achille Lauro, Francesca Michielin e Noemi. Rai2 avrebbe permesso agli spettatori di seguire l'evento in diretta. Dato che il concerto è slittato, è stata anticipata la messa in onda della prima puntata di Belve. Intanto, i biglietti acquistati resteranno validi per la nuova data del concerto. Sarà anche possibile chiedere un rimborso su Ticketone o eventuali altri circuiti di vendita utilizzati in fase di acquisto.