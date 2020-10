Dopo la partecipazione al matrimonio della sorella Elettra con il dj olandese Nick van de Wall, Ferruccio Lamborghini Jr è stato trasportato in ospedale. Un problema che lo ha costretto al ricovero, dopo una diagnosi abbastanza grave. Il 29enne rampollo di casa Lamborghini ha scoperto di avere il polmone destro completamente collassato da giorni, una risposta chiara ai problemi di respirazione avuti negli scorsi giorni.

La rivelazione su Instagram

Il fratello di Elettra Lamborghini, Ferruccio Lamborghini Junior, è stato ricoverato nelle scorse ore per un problema respiratorio. Mentre la coppia era in viaggio di nozze a Cipro, il fratello è stato ricoverato dopo aver avuto problemi di respirazione. Il responso ospedaliero è stato critico, come rivelato da Lamborghini nelle stories sul profilo Instagram: "Non sono qui per il Covid-19, così non creo del panico. Ho solo avuto un PNX (pneumotorace con polmone destro collassato totalmente) per sei giorni e l’ho capito solo ieri nella mattinata. Ora però respiro e posso essere felice". Dopo aver sottovalutato i sintomi del problema respiratorio, il fratello di Elettra Lamborghini adesso non è in pericolo di vita, seguendo una terapia in convalescenza, come lui stesso ha affermato.

Chi è Ferruccio Lamborghini Junior

Ferruccio Lamborghini Junior occupa sin da giovanissimo un ruolo nelle attività imprenditoriali del padre Tonino Lamborghini, entrando nel 2015, a 24 anni, nel team Marketing dell'azienda. Dopo soli due anni, diventa vice-presidente della Tonino Lamborghini Spa, un ruolo che lo porta ad avere un potere decisionale maggiore. La fiducia del padre culmina nel 2018, quando Ferruccio Lamborghini Junior assume l'incarico di amministratore delegato della società. Con il nonno, ha condiviso in giovane età la passione per la velocità, espressa grazie al motociclismo. Il ragazzo ha anche esordito nel campionato italiano 125 Gp nel 2007, mentre nel 2012 riesce ad ottenere il primo posto nel campionato italiano velocità.