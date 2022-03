Fedez sarebbe pronto a lasciare l’ospedale, potrebbe essere dimesso domani Fedez potrebbe essere dimesso domani. Lo riporta il Corriere della Sera.

A cura di Daniela Seclì

È il Corriere della Sera a riportare la notizia secondo la quale Fedez starebbe per tornare a casa. Il cantante, secondo quanto riportato, salvo imprevisti dovrebbe essere dimesso dall'Ospedale San Raffaele nella mattinata di giovedì 31 marzo. Fedez è ricoverato a seguito di un intervento per rimuovere un tumore al pancreas. Se confermata, sarebbe una bellissima notizia non solo per l'artista che nelle scorse ore ha scritto sui social: "Tornare a casa per me sarà tornare a vivere", ma anche per i fan che in questi giorni gli hanno fatto sentire tutto il loro sostegno.

Fedez operato per un tumore al pancreas

Nei giorni scorsi, Fedez ha fatto sapere che gli è stato diagnosticato un tumore neuroendocrino del pancreas e di essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico: "Ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene. Federico".

Chiara Ferragni in ospedale accanto a Fedez

Fedez ha potuto contare sul sostegno costante della sua famiglia. La moglie Chiara Ferragni ha trascorso tutte le notti in ospedale, coccolandolo e aiutandolo ad affrontare questo momento delicato. I figli Leone e Vittoria hanno tenuto compagnia al papà con videochiamate quotidiane. Inoltre gli zii, da Valentina Ferragni a Riccardo Nicoletti, hanno badato ai piccoli mentre mamma Chiara era in ospedale.