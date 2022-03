Fedez riceve un messaggio dai bambini del reparto di pediatria: “Ti siamo vicini” Fedez ha ricevuto un messaggio pieno d’affetto e solidarietà da parte dei piccoli pazienti del San Raffaele di Milano, ricoverati nel reparto di pediatria.

A cura di Ilaria Costabile

In questi giorni che seguono l'operazione e l'inizio di un percorso verso la guarigione, Fedez compare sempre meno sui social, ma ha deciso di condividere con un gesto d'affetto e di solidarietà ricevuto dai bambini del reparto di pediatria dell'ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato.

Il messaggio dei bambini per Fedez

Un cartellone verde in cui campeggia una scritta coloratissima "Per Fedez", con tanto di disegni e decorazioni per abbellire un messaggio scritto con gioia dai piccoli pazienti del reparto di pediatria. Il rapper mostra il contenuto del messaggio aprendo il cartellone e mostrando ciò che i suoi piccoli fan e sostenitori hanno scritto per lui: "Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che hai fatto per tutti noi! Con affetto…disumano". Parole che hanno commosso il rapper che, infatti, non ha commentato a voce questo gesto così caloroso, ma ha semplicemente caricato il video aggiungendo un cuore e delle mani congiunte come a voler ringraziare per questa enorme dimostrazione d'affetto che i bambini hanno definito "disumano" proprio come l'ultimo album dell'artista.

Le dichiarazioni del chirurgo che ha operato Fedez

Il cantante è in piena convalescenza dopo l'operazione a seguito della quale gli è stato asportato il tumore neuroendocrino al pancreas da lui scoperto nelle scorse settimane. Stando a quanto dichiarato dal dottor Falconi, il chirurgo che ha portato a termine l'intervento, pur trattandosi di un tumore piuttosto raro, se preso in tempo le possibilità di guarigione sono piuttosto alte, come ha dichiarato in un'intervista a La Stampa: "L'80% di queste forme di tumore non sono aggressive come quelle più comuni che interessano lo stesso tipo di organi. La probabilità di guarigione dipende dalla possibilità di effettuare l'intervento chirurgico radicale. Se è possibile e il tumore è stato scoperto in tempo, quando è ancora localizzato, la percentuale di guarigione è molto alta".