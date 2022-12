Fedez: “Non farò più album, mi concentro sulle canzoni” Fedez ha detto che non farà più album, ma si concentrerà solo sulle singole canzoni: “Voglio dare loro il giusto spazio”.

A cura di Francesco Raiola

Durante una diretta su Instagram Fedez ha detto che non ha più voglia di fare album e che sta cambiando il suo contratto per far sì che possa uscire solo con i singoli. Il cantante era in diretta a parlare della finale di X Factor, ma anche di LOL e del nuovo singolo "Crisi di Stato" quando gli hanno chiesto se stava pensando a un nuovo album e a quel punto il cantante ha spiegato che non ne farà più: "Forse non ve l'ho mai detto, ma io non faccio più album, sto tramutando il mio contratto, non ho più voglia di farne".

Il cantante, infatti, ha spiegato di volersi concentrare sulle canzoni: "Voglio lavorare canzone per canzone, dare giusto spazio e attenzione alle canzoni, ho la sensazione che gli album siano troppo volatili, lavori per due anni e poi… a meno che tu non abbia un concept album, ma siccome non sono abituato a farne, ha più senso uscire singolarmente con ogni canzone". Un'idea che segue molto quello che è il mercato degli ultimi anni e che lui stesso stava seguendo prima di racchiuderne tanti nell'ultimo "Disumano", ultimo lavoro uscito nel 2021.

Durante la diretta, poi, Fedez ha anche lanciato una mezza notizia, chiedendo ai fan se volessero un altro San Siro assieme a J-Ax: "Se facessimo un San Siro io e J-Ax voi ci verreste?" ha chiesto ai fan entusiasti e alla fine ha detto che ci avrebbe pensato. San Siro è un posto speciale per i due che si esibirono nel 2018, momento che li accompagnò anche verso la fine del loro rapporto, prima della riappacificazione avvenuta quattro anni dopo. Fedez ha anche negato che canterà a Sanremo, anche se non era convintissimo, ma si sa, non avrebbe comunque potuto dirlo.

Leggi anche Il testo e il significato di Viola, Fedez e Salmo insieme per un divertissement pop punk

Questa sera, intanto, il rapper sarà tra i protagonisti anche della finale di X Factor dove canterà l'ultimo singolo "Crisi di Stato" con un'esibizione che ha definito speciale: "Ho deciso di mettermi a nudo, l'esibizione sarà molto forte, sarò un po' nudino" ha detto e il riferimento era alla cover del singolo dove appare a petto nudo". La canzone, come si legge nella nota stampa, ha "atmosfere di un rave HYPERPOP, accompagnato da una martellante cassa dritta e coronato da tutto il disilluso romanticismo che lo contraddistingue".