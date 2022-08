Fedez: “Mi hanno rimosso diversi organi e un pezzo di intestino, sto bene ma la mia vita è cambiata” Fedez torna ad aggiornare i suoi fan sul suo stato di salute. A cinque mesi dall’intervento al pancreas la sua vita è notevolmente cambiata: “Non posso più fare il pazzerello con il cibo e l’alcol. Mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino, ogni volta che vado al ce**o è una festa”.

A cura di Giulia Turco

Sul finire dell’estate, e così delle vacanze ad Ibiza, Fedez ha aggiornato i suoi fan sul suo stato di salute, che è notevolmente migliorata, ma non può dimenticarsi del delicato intervento al pancreas dello scorso marzo. Il rapper infatti ha spiegato che da allora il suo stile di vita è cambiato e così la sua alimentazione. Dal momento che gli sono stati rimossi diversi organi, deve seguire una dieta rigorosa nonostante la sua giovane età.

Com'è cambiata la vita di Fedez dopo l'intervento al pancreas

Durante un momento di domande e risposte su Instagram Fedez si è aperto ancora una volta sull’argomento malattia e lo ha fatto come sempre con ironia e leggerezza. Il rapper ha spiegato che con l’intervento subito la scorsa primavera gli sono stati rimossi organi come il duodeno, la cistifellea, il pancreas e un pezzo di intestino. “Fortunatamente non sono diventato diabetico, però devo sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione”, ha spiegato ai suoi fan. “Non posso più fare il pazzerello con il cibo e l’alcol. Mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino, ogni volta che vado al ce**o è una festa. È vero”, ha aggiunto ironizzando sull’argomento. Il rapper ha concluso spiegando che a settembre, di rientro dalle ferie, avrà delle visite di controllo, ma la sua salute al momento è stabile e non preoccupante.

A cinque mesi dalla diagnosi di tumore

La sua vita sta pian piano tornando alla regolarità, nonostante è chiaro che ciò i cambiamenti che ha subito non sono evidenti ai suoi follower sui social. Non ci sono dubbi sul fatto che sia una dura battaglia da affrontare, ma Fedez può guardarsi alla spalle e sorridere di ciò che ha superato se pensa che appena cinque mesi fa gli veniva diagnosticato un raro tumore al pancreas. La rapida ripresa, l'amore della sua famiglia e le buone notizie emerse dai controlli medici: "Mi ritengo fortunato, è arrivato l'esame istologico e il tumore non ha preso i linfonodi", spiegava a maggio.