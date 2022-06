Fedez, Mara Sattei e Tananai improvvisano un live in strada a Milano e cantano La dolce vita Fedez, Tananai e Mara Sattei hanno improvvisato un mini live per le strade di Milano esibendosi ne “La dolce vita”, ultimo singolo estivo dei tre.

A cura di Redazione Music

Avevano promesso una sorpresa ai propri fan e nella serata di lunedì 6 giugno Fedez, Mara Sattei e Tananai l'hanno mantenuta, esibendosi in strada, in pieno spirito Do it yourself, con "La dolce vita", nuovo singolo del trio uscito da pochi giorni. Durante la giornata, lo stesso Fedez aveva promesso che ci sarebbe stata una sorpresa e così, dopo la cena in un noto locale milanese, i tre, accompagnati anche da Chiara Ferragni, sono scesi in strada, in Piazza Ercole Morselli, dove si era riunito un gruppo numeroso di persone, per fargli ascoltare live la propria canzone. Un'esibizione che Fedez ha mandato anche live sui propri canali social.

Nella diretta si vede Fedez che rima si affaccia al balcone per guardare i fan in strada e poi accompagna la discesa in strada sua, di Mara Sattei e Tananai, prima con l'intenzione di far arrivare quanta più gente possibile e poi decidendo di premiare chi aveva creduto alla loro promessa ed era già in strada ad aspettarli. Il rapper milanese non ha nascosto la sua paura di cantare live davanti al pubblico, paura ormai nota a chi lo conosce bene e su cui fa autoironia. E così, arrivati in strada, si sono trovati un bel pubblico che, educatissimo, senza bisogno di barriere e troppa security, ha cantato con i tre "La dolce vita", singolo su cui hanno scommesso come tormentone estivo.

E il pubblico ha risposto al meglio, anche grazie a un Tananai scatenato che si è gettato tra la folla, ha portato i fan a cantare, facendo man mano avvicinare la gente ai tre. Quattro minuti di divertimento per rendere ancora più virale una canzone che ha come obiettivo quello di bissare il successo enorme che ebbe "Mille" lo scorso anno, quando diventò la canzone simbolo dell'estate. Uscita il 3 giugno, il brano ha quasi 2 milioni di stream su Spotify: "Si percepisce nell’aria che c’è il desiderio di tornare a scatenarsi, per cui spero che questo pezzo faccia ballare tutti, tutta l’estate" ha dichiarato Fedez all'uscita.