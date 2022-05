Fedez e J-Ax chiariscono: “Non ci siamo ritrovati per fare una canzone estiva” Dopo l’annuncio della pace ritrovata, Fedez e J-Ax pubblicano un video spiegando il senso dell’operazione benefica che realizzeranno.

A cura di Andrea Parrella

La domenica si è aperta con l'annuncio della pace tra Fedez e J-Ax. Un messaggio che molti attendevano e che è arrivato dopo 4 anni di silenzio tra i due, per una lite mai fino in fondo spiegata. I due artisti hanno deciso di sancire questa pace ritrovata con un'iniziativa da fare insieme, a scopo dichiaratamente benefico, di cui parleranno nelle prossime ore. Intanto, però, oltre al post su Instagram hanno pubblicato alcune storie di chiarimento proprio in merito alla natura dell'operazione: "Ci siamo visti oggi e ci siamo abbracciati anche – ha spiegato Fedez – La parte di post più bella l'ha scritta Ale, quando l'ho letta son scoppiato a piangere o comunque ho avuto l'occhio lucido".

Fedez e J-Ax non canteranno di nuovo insieme

Quindi il rapper ha aggiunto: "Per chiarire, non ci sarà una canzone estiva insieme, non ci sembrava il caso", con Ax che ha commentato ironicamente "volevamo lasciare qualcosa anche per gli altri". Fedez ha proseguito specificando che si tratterà di un "regalo alla nostra città e anche un progetto di beneficenza legato a questa cosa che comunicheremo domani. Preparatevi perché è una bombetta".

L'annuncio della pace era arrivato proprio in mattinata, con un lungo post congiunto attraverso il quale i due, mostrandosi in foto, dicevano chiaramente di aver ritrovato l'intesa: Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena".

La pace prima dell'operazione di Fedez

Un ritrovarsi che è stato anche figlio degli eventi recenti come l'operazione alla quale si è sottoposto Fedez: "La vita è una strana coincidenza – si legge – ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio".