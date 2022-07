Fedez dopo il Jova Beach Party invita Jovanotti su Instagram, insieme provano esercizi per la voce Fedez e Jovanotti si sono incontrati sul palco del Jova Beach Party a Marina di Ravenna, dove il rapper si è esibito con Tananai e Mara Sattei. Questa mattina, lo stesso Fedez ha invitato Lorenzo Cherubini alla sua diretta Instagram, sancendo l’inizio di una nuova amicizia artistica.

A cura di Elisabetta Murina

Fedez e Jovanotti insieme al Jova Beach Party 2022. Per la prima volta i due artisti si sono incontrati sullo stesso palco in occasione della seconda tappa del tour estivo di Jovanotti a Marina di Ravenna, dove il rapper si è esibito con Mara Sattei e Tananai sulle note de La Dolce Vita. Un grande evento sulla spiaggia a cui hanno partecipato circa 60mila persone e che ha sancito la nascita di una nuova amicizia artistica. Questa mattina i due cantanti si sono "incontrati" di nuovo in una diretta Instagram, regalando ai fan un divertente momento.

Gli "esercizi vocali " di Fedez e Jovanotti

Come fa ormai quasi tutte le mattine, Fedez ha avviato una diretta su suo profilo Instagram e ha deciso di coinvolgere anche Jovanotti, con il quale ieri sera (8 luglio) si è ritrovato sul palco del Jova Beach Party. Il rapper ha fatto ritorno a Milano subito dopo la serata e ha voluto vedere se il collega e nuovo amico fosse già sveglio di prima mattina.

Lorenzo Cherubini (vero nome di Jovanotti) si è collegato in diretta e ha improvvisato con Fedez qualche esercizio per scaldare la voce e le corde vocali. Insieme hanno poi parlato della loro serata, la prima che li ha visti insieme sullo stesso palco, sul quale erano presenti anche Tananai e Mara Sattei. "Ma tu non sei stanco?"chiede il marito di Chiara Ferragni a Jovanotti, già sveglio di prima mattina, che risponde con una risata.

La seconda tappa del Jova Beach Party

Dopo la prima data a Lignano Sabbiadoro e le prime polemiche sull'impatto ambientale, il tour estivo di Jovanotti ha fatto tappa a Marina di Ravenna con due serate, il 7 e l'8 luglio, che hanno riunito in totale quasi 60mila persone. Nell'ultima sul palco si sono esibiti Fedez, Mara Sattei e Tananai con La Dolce Vita, una delle hit indiscusse dell'estate. Presente all'evento come ospite anche Gianni Morandi, immortalato in una foto, poi condivisa sui social dallo stesso Fedez.