Fedez cuore d’oro: con parte del ricavato di Disumano dona 200mila euro alla Fondazione Tog Fedez con una parte del ricavato di Disumano ha devoluto 200 mila euro alla Fondazione Tog, specializzata nella riabilitazione di bambini affetti da malattie neurologiche.

A cura di Gaia Martino

Fedez è uno dei personaggi più influenti d'Italia. Protagonista su Prime Video con la famiglia nella serie The Ferragnez, sta avendo un enorme successo anche grazie al suo nuovo album Disumano. Uscito il 26 novembre, è già stato certificato disco d'oro. Una soddisfazione incredibile per lui, ancora più fiero e grato perché parte del ricavato delle vendite è stato devoluto alla Fondazione Together To Go Onlus, Tog. Il rapper milanese ha consegnato personalmente 200 mila euro alla Fondazione specializzata nella riabilitazione di bambini affetti da lesioni al Sistema Nervoso.

Cos'è la Fondazione Tog sostenuta da Fedez

Con parte del ricavato del disco d'oro Disumano, Fedez si è reso protagonista di un gesto nobile. Ha devoluto 200 mila euro alla Fondazione Together To Go Onlus che ad oggi cura più di 100 bimbi affetti da patologie neurologiche complesse. Si è recato personalmente al centro per consegnare il sostanzioso assegno, festeggiando insieme ai bambini felici di incontrarlo. Su Instagram ha condiviso le immagini ed ha commentato:

Oggi sono andato a trovare Amici di Tog per consegnare l’assegno di 200mila euro che la mia fondazione ha donato anche grazie al sostegno di chi ha acquistato il nuovo album. Ho il sogno che la musica possa sostenere la partecipazione attiva delle persone. Voglio che questo disco sia parte di qualcosa che è davvero importante, la costruzione della nuova sede TOG. Grazie a chi ha creduto in questo progetto e a chi ci crederà. Non fermiamoci qui continuiamo a sostenere questa preziosa realtà.

L'impegno di Fedez

Continua l'impegno di Fedez che si mostra visibilmente commosso dopo esser stato alla Fondazione Tog che, grazie al sostanzioso contributo offerto, potrà fare passi in avanti nella ricerca. Attraverso le sue Instagram story il rapper milanese si è detto contento di aver preso questa strada, di regalare un sostegno concreto a chi ne ha bisogno:

Leggi anche Fedez ha spiegato come è nata l'idea della finta discesa in Politica per lanciare Disumano