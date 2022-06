Fedez conquista il suo primo Telegatto: “Come una stella sulla Walk of Fame” Il primo Telegatto per Fedez che, per la prima volta, è anche in copertina in solitaria del magazine Tv Sorrisi e Canzoni: “Come se avessi conquistato una piastrella con la stella sulla Walk of Fame di Hollywood Boulevard”.

A cura di Gaia Martino

Fedez ha conquistato il nuovo Telegatto da Tv Sorrisi e Canzoni. Il prestigioso riconoscimento va al rapper che negli ultimi mesi ha lottato contro un tumore ed ora è finalmente tornato a rubare la scena. Oltre ad essere già su tutte le radio e sui palchi d'Italia con La Dolce Vita, brano che canta insieme a Mara Sattei e Tananai, è stato scelto come giudice della prossima edizione di X Factor, il talent show che lui conosce molto bene. Federico Lucia ha inoltre annunciato lo scorso aprile la nascita della sua fondazione filantropica, Fedez E.T.S, oltre ad aver creato una grossa raccolta fondi durante la pandemia per aiutare gli ospedali milanesi. Per questo Aldo Vitali, direttore del magazine, gli ha consegnato il premio.

Il primo premio Telegatto per Fedez

Fedez ha ricevuto il nuovo Telegatto "per il valore della sua musica, che sa essere pop e sofisticata al tempo stesso, e il suo forte impegno sociale". Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ha consegnato il prestigioso premio al rapper milanese che dopo l'operazione di rimozione del tumore non ha perso tempo e si è rimboccato le maniche per tornare a conquistare la scena sui palchi d'Italia.

E così è sulla copertina del magazine al quale ha raccontato della sua gratitudine per il premio ricevuto:

È come se mi avessero dato una piastrella con la stella sulla Walk of Fame di Hollywood Boulevard. Per me, che sono nato nel 1989, la consegna del Telegatto ha un alto valore affettivo. Lo metterò nella libreria al piano di sopra in casa, assieme agli altri premi, in alto, così i bambini non possono prenderli e fare danni.

Sui numerosi impegni di cui si occupa, ha aggiunto: "È un periodo impegnativo, perché ci sono tanti progetti e bisogna seguirli bene. Ma lo affronto con lo stesso spirito con cui, in generale, affronto la vita: di petto".