Fedez annuncia La dolce vita, canzone estiva con Tananai e Mara Sattei Fedez ha annunicato che il 3 giugno uscirà “la dolce vita” canzone estiva che lo vedrà duettare con Tananai e Mara Sattei.

A cura di Redazione Music

Si chiama "La dolce vita" e uscirà il prossimo 3 giugno il singolo estivo che vede insieme Fedez, Tananai e Mara Sattei. La canzone riporta Fedez nella dimensione estiva a tre, dopo il successo del 2021 di "Mille" con Achille Lauro e Orietta Berti e lo stesso rapper milanese, nelle ore scorse, aveva annunciato sui suoi social una sorpresa: "L’estate può ufficialmente iniziare" ha scritto Fedez nell'annuncio, prima di postare i video di backstage dello shooting fotografico della cover del singolo che vede i tre su un tipico fondale estivo, su una spiaggia con ombrellone, telo da mare e il mare di sfondo.

Cover che rispecchia il mood del pezzo come sottolinea anche la nota stampa che descrive la canzone come "un cocktail coloratissimo, in cui sonorità twist che rimandano ai grandi successi e alla spensieratezza degli anni 60 italiani, vengono mixati con una scrittura ironica ma al tempo stesso stilosa e fresca" mentre "le voci di TANANAI e Mara Sattei vengono sapientemente miscelate a completamento di questo pezzo, dove la contemporaneità incontra le suggestioni vintage. Il risultato è ovviamente una canzone che non solo sa di mare e di sole, ma è una vera e propria cartolina dell’estate italiana".

Per capire in che modo d. whale, che produce il pezzo, ha mescolato il tutto bisognerà aspettare ancora qualche giorno, ma già si sa che una delle barre principali della canzone sarà "La vita senza amore dimmi tu che vita è", benché non sarà una canzone che parla d'amore in maniera canonica quanto, piuttosto, con una "carica ironica che contraddistingue la scrittura di molti brani di Fedez". Chissà che il concerto di beneficenza LOVE MI che si terrà a Piazza Duomo il prossimo 28 giugno non possa essere l'appuntamento giusto per presentare per la prima volta dal vivo la canzone. Brano che Fedez ha scelto di condividere con una delle sorprese dell'ultimo Sanremo, arrivato ultimo ma capace di usare quel palco come nessuno e una delle nuove voci più interessanti del panorama.