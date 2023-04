Fan si sente male al live di Eros Ramazzotti, lui attacca i soccorritori: “Ci avete messo 10 minuti” Durante il concerto di Eros Ramazzotti a Roma, una fan nel parterre si è sentita male. Il cantante ha subito interrotto il live per accertarsi che stesse bene, attaccando i soccorritori che non sono intervenuti tempestivamente: “Ca**o, siete in 18, ma che fate?”.

A cura di Elisabetta Murina

Eros Ramazzotti ha interrotto il suo concerto al Palazzo dello sport di Roma dopo essersi accorto che una fan nel parterre si è sentita male. Durante il live, lo scorso 7 aprile, il cantautore è sceso dal palco per assicurarsi che la donna stesse bene e per rimproverare i soccorritori, che hanno impiegato troppo tempo ad arrivare. Il video del momento è diventato virale sui social.

Eros Ramazzotti attacca i soccorritori: "Arrivati 10 minuti dopo"

Come mostrano le immagini pubblicate sui social da una fan, la donna si trovava in prima fila, attaccata alle transenne, quando ha avuto un malore. I soccorsi non sono intervenuti tempestivamente, ma hanno impiegato qualche minuto di troppo. Tempo che, secondo Ramazzotti, sarebbe stato troppo. E, infatti, dal palco ha detto ai paramedici: "Siete arrivati 10 minuti dopo, era già morta. Ca**o, siete in 18, ma che fate?". Poi, rivolgendosi alla signora, ha aggiunto: "Come sta?".

Eros si accerta delle condizioni di salute della donna

Una volta arrivati i soccorsi, Eros si è subito accertato che la fan stesse bene. Dopo averle chiesto come stesse, è sceso dal palco e l'ha abbracciata. Scherzando poi le ha detto: "Ma tu mi puoi stare qui in messo? Come stai?". La donna ha risposto al microfono: "Sto bene, grazie. Sono stata troppe ore in piedi". Lui allora l'ha invitata a sedersi sotto il palco, tra gli applausi dei presenti, rivolti sia a lei che al cantante per il modo in cui ha gestito la situazione.