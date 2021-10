Fan di Emma contro Fedez per una battuta, la cantante lo difende: “Fede sereno, raga state calmi” Durante una puntata di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e Luis Sal, il rapper stava parlando di concerti in piedi o seduti e ha ricordato un concerto di Emma di qualche anno fa a cui assisté, meravigliandosi perché erano tutti seduti. Qualche fan di Emma però non l’ha presa bene, finché non è intervenuta la cantate.

A cura di Redazione Music

Durante una puntata di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e Luis Sal, il rapper stava parlando di concerti in piedi o seduti e ha ricordato un concerto di Emma di qualche anno fa a cui assisté, meravigliandosi perché erano tutti seduti. Qualche fan di Emma però non ha preso bene alcune frasi dette dal cantante che, meravigliato, ha risposto, chiamando in causa proprio la cantante che è intervenuta per calmare gli animi.

Mentre chiacchieravano, infatti, Fedez ha ricordato quando anni fa era andato a vedere un concerto della collega a Roma, ma una battuta rivolta a Sal ha fatto drizzare le orecchie ai fan della cantante: "Io non pensavo esistessero i concerti da seduto, sono andato a un concerto di Emma Marrone" ha detto Fedez, a cui ha risposto Sal: "Esistevano prima del Covid?" e a quel punto il rapper ha continuato con una battuta, più rivolta al compagno che alla cantante: "Sì, esisteva anche Emma Marrone. Era a Roma ed ero convinto di vedere un concerto di quelli a cui ero abituato e invece erano tutti seduti. Emma era super in hype, non capisco perché fossero tutti seduti. È un pubblico comodo, è più una roba pop, però balli".

Una fan di Emma, ripostando il pezzo del video aveva commentato: "Sicuro di essere stato ad un concerto di Emma Marrone?" e a quel punto Fedez ha voluto togliersi da qualunque equivoco, scrivendo: "Ma scusate non ho insultato nessuno, sono stato ad un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foro Italico parecchi anni fa. Che cosa ho detto di male? @MarroneEmma aiutami tu". E Emma è intervenuta – parafrasando una vecchia battuta di Renzi a Letta -: "Fede stai sereno! Anche perché il valore di un’artista non si misura dalla gente seduta o in piedi ai concerti. Dai raga .. state calmi. Non ha detto niente di male. Un bacio a @Fedez". Lo scambio di battute si è concluso con una battuta di Emma che a Fedez che le faceva i complimenti ("Il concerto era bello anche da seduto") ha risposto: "Lo so… non ho mai fatto concerti brutti".